Alajuelense: “No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen”

Este domingo, la Liga Deportiva Alajuelense se despidió del Clausura 2026. Los manudos quedaron eliminados en fase regular y no podrán defender el título logrado en diciembre.

Ante esta situación, la institución rojinegra publicó en redes sociales una disculpa dirigida a su afición.

“No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen”, comienza la carta compartida por el club.

“En nombre de la Junta Directiva, jugadores y cuerpo técnico, asumimos con dolor y absoluta responsabilidad el fracaso deportivo del primer equipo masculino de Primera División. Reconocemos que no se lograron los objetivos de este semestre”, añadieron.

Desde la Liga también agradecieron el respaldo de sus seguidores, al destacar su incondicionalidad “tanto en las buenas como, sobre todo, en las no tan buenas”.

“Pueden estar seguros de que no claudicaremos hasta que nuestra institución vuelva donde debe estar”, concluyeron.