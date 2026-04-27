Así se juegan las semifinales del Clausura 2026

Finalizada la fecha 18 de la fase regular del Clausura 2026, ya se conocen los cruces de semifinales.

Al final, la tabla dejó en el siguiente orden a los primeros cuatro: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.

Esto quiere decir que el próximo sábado, a las 8 p. m., los liberianos serán locales ante Saprissa y cerrarán la serie el 9 de mayo en Tibás.

El domingo 3 de mayo, los brumosos serán locales ante los rojiamarillos en el Fello Meza a las 4 p. m. La vuelta se disputará el domingo 10 en el Carlos Alvarado.

​Lea también