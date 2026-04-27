Club Sport Herediano
Así se juegan las semifinales del Clausura 2026
Este domingo terminaron de definirse los puestos de los cuatro mejores del torneo
Finalizada la fecha 18 de la fase regular del Clausura 2026, ya se conocen los cruces de semifinales.
Al final, la tabla dejó en el siguiente orden a los primeros cuatro: Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.
Esto quiere decir que el próximo sábado, a las 8 p. m., los liberianos serán locales ante Saprissa y cerrarán la serie el 9 de mayo en Tibás.
El domingo 3 de mayo, los brumosos serán locales ante los rojiamarillos en el Fello Meza a las 4 p. m. La vuelta se disputará el domingo 10 en el Carlos Alvarado.
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