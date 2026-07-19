Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina tras perder la final del Mundial

East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0 la final del Mundial 2026 este domingo ante España en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

El entrenador, de 48 años, tiene contrato hasta diciembre y la renovación del vínculo hasta después de la Copa del Mundo de 2030 estaba acordada de palabra con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según la prensa de su país.

"Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", dijo Scaloni, antes de romper en llanto, en la rueda de prensa posterior al partido en el MetLife Stadium.



