Lo más destacado
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
El técnico destacó el talento de la generación que llevó a España a conquistar su segundo título del Mundial.
East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador Luis de la Fuente, quien condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada 1-0 ante Argentina y repitió en sus primeras palabras tras el éxito el "orgullo" y el "honor" que supone dirigir a ese grupo de jugadores.
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo, fiel a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor", dijo el técnico riojano.
"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores: 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que es un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", apuntó.
Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente consideró "justo" el resultado.
"Ha pasado lo que tenía que pasar. Lo justo hoy era que ganara España", estimó.
"El partido tenía que haberse decantado antes. Las grandes intervenciones del Dibu (Martínez, arquero de Argentina) impidieron que nos pusiéramos antes por delante. Incluso con un jugador más nos costó, es una final del Mundial. Al final hemos pasado cuatro o cinco minutos muy agobiados", reconoció.
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
East Rutherford, Estados Unidos | El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial 2026, concluido este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.
Tabla de goleadores
10 goles: Kylian Mbappé (Francia)
8 goles: Lionel Messi (Argentina)
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Una vez más, España es la mejor selección del mundo.
Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.
En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').
El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.