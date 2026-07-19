¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial

Una vez más, España es la mejor selección del mundo.

Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.

En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').

El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.

Ya en la segunda mitad la dinámica no cambió, con La Roja lanzada al ataque y la Albiceleste encerrada en su media cancha.

El portero sudamericano, Emiliano Martínez, mantuvo con vida a los de Lionel Scaloni.

El Dibu, héroe de la consagración en Catar 2022, atajó nueve remates de La Roja en un partido en el que Argentina no realizó un solo tiro a puerta y Lionel Messi estuvo desconectado del juego.

Para el primer tiempo extra, con un jugador menos, Argentina se dedicó a resistir, luego de que el mediocampista Enzo Fernández fue expulsado en el descuento (90+4') por una doble amarilla, tras una dura entrada contra el defensa ibérico Pau Cubarsí.

Pero la resistencia se cayó al minuto 106, cuando Ferran Torres encontró un espacio y pudo vencer a un Dibu que había sido intratable hasta ese momento.

Argentina se vio obligada a salir de su encierro para buscar el empate, pero España, con la comodidad de tener un hombre más y la ventaja, pudo ponerle candado al juego para festejar la Copa del Mundo.



