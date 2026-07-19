España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores

East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.

Resultados de las finales disputadas:

1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)

1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)

1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)

1950: Uruguay a Brasil 2-1* (en Brasil)

1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)

1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)

1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)

1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)

1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)

1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)

1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)

1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)

1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)

1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)

1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)

1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)

2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)

2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)

2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)

2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)

2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)

2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)

2026: España a Argentina 1-0 en la prórroga (en Norteamérica)

* En 1950 el torneo se decidió por un grupo de cuatro pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.

. Palmarés del Mundial de fútbol:

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

2 títulos: Uruguay (1930, 1950)

Francia (1998, 2018)

España (2010, 2026)

1 título: Inglaterra (1966)



