Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles

Una vez más, España es la mejor selección del mundo.

Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.

En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').

El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.