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España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
España y Argentina empatan tras 90 minutos y definirán la final del Mundial en la prórroga
España y Argentina empatan sin goles tras 45 minutos de la final del Mundial
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
El delantero francés terminó como máximo goleador del Mundial 2026, por delante de Lionel Messi y Erling Haaland.
East Rutherford, Estados Unidos | El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial 2026, concluido este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.
Tabla de goleadores
10 goles: Kylian Mbappé (Francia)
8 goles: Lionel Messi (Argentina)
7 goles: Erling Haaland (Noruega), Jude Bellingham (Inglaterra)
6 goles: Ousmane Dembélé (Francia), Harry Kane (Inglaterra)
5 goles: Mikel Oyarzabal (España)
4 goles: Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Una vez más, España es la mejor selección del mundo.
Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.
En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').
El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.
España y Argentina empatan tras 90 minutos y definirán la final del Mundial en la prórroga
East Rutherford, Estados Unidos | España y Argentina empatan 0-0 tras los 90 minutos de la final del Mundial y definirán el título en la prórroga.
En la segunda parte el dominio de los españoles se incrementó, pero estos no pudieron encontrar los espacios para mover el marcador.
La peor noticia para los argentinos fue la expulsión, por doble amarilla, de Enzo Fernández.
La final del Mundial más grande de la historia, realizada en tres países y en la que participaron 48 equipos, se disputa en una tarde calurosa en el MetLife Stadium, con la presencia de más de 80.000 espectadores.
España y Argentina empatan sin goles tras 45 minutos de la final del Mundial
España y Argentina empatan 0-0 tras 45 minutos de la final de la Copa del Mundo.
Los equipos se han enfrascado en un juego sin muchas emociones en los marcos, con los españoles dominando el balón, pero sin tener profundidad.
La Albiceleste no ha podido encontrar las conexiones entre sus estrellas al ataque y en ofensiva casi no ha aparecido.
Si bien es cierto, La Roja ha tenido el monopolio del control del balón, esto no se ha reflejado en el marcador.