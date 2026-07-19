España y Argentina empatan sin goles tras 45 minutos de la final del Mundial

España y Argentina empatan 0-0 tras 45 minutos de la final de la Copa del Mundo.

Los equipos se han enfrascado en un juego sin muchas emociones en los marcos, con los españoles dominando el balón, pero sin tener profundidad.

La Albiceleste no ha podido encontrar las conexiones entre sus estrellas al ataque y en ofensiva casi no ha aparecido.

Si bien es cierto, La Roja ha tenido el monopolio del control del balón, esto no se ha reflejado en el marcador.

Cabe recordar que, si en la segunda parte se mantiene el empate, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, la definición podría llegar desde el punto de penal.



