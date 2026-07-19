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¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de España en el Mundial 2026
El delantero marcó en la prórroga el gol que le dio a España el título del Mundial 2026 ante Argentina.
East Rutherford, Estados Unidos | Del gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 para darle el Mundial 2010 a España, al de Ferran Torres en el 106 para bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja, al vencer 1-0 a Argentina este domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.
"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas... El destino estaba escrito, hecho para ganar", señaló el héroe de la gran final, elegido mejor jugador.
Muy lejos parece ahora el gol anulado que marcó el delantero ante Arabia Saudita en la primera fase.
"Que sea gol, por favor", se leía en los labios del valenciano, casi suplicando por abrir su cuenta en el Mundial y recuperar la confianza.
En el centro de las críticas
Titular como extremo derecho en el debut mundialista, en el inesperado empate sin goles ante Cabo Verde, el jugador del Barcelona fue uno de los más criticados por su falta de acierto.
"Una liberación muy grande. He sido una persona muy criticada en el Mundial. Gracias a Dios, que siempre me da esas fuerzas para seguir. Dios le da las cosas al que más se lo merece", reconoció este domingo.
Cuestionado habitualmente a lo largo de su carrera, Ferran tuvo que esperar seis partidos más para que le validaran un gol y situar su nombre al lado de la leyenda Iniesta.
Precisamente el antiguo jugador del Barcelona, junto con Mario Kempes por el lado argentino y la estrella del tenis Carlos Alcaraz, fueron los encargados de mostrar desde el césped la Copa del Mundo antes del pitido inicial.
En el palco observaba su primer partido en el Mundial Donald Trump, quien se decantaba por Argentina como favorita porque "es muy difícil apostar contra Messi".
La Roja le llevó la contraria en el césped, con una exhibición de pases y de juego, aunque también de ineficacia. Necesitó 20 disparos para marcar el gol y plasmar su clara superioridad.
Ferran Torres, de 26 años, había saltado al campo en el minuto 62 en sustitución de Mikel Oyarzabal, máximo goleador de España en el torneo con cinco dianas.
Ferran solo marcó uno... ¡Pero qué gol!
Un cañonazo tras una genialidad de Nico
Con un cañonazo de zurda, tras una creativa dejada de cabeza de Nico Williams, también revulsivo desde el banquillo, Torres puso fin a la resistencia de Argentina, que había sobrevivido al límite en cada una de las cuatro eliminatorias anteriores para vender cara su derrota en la final.
Una montaña de jugadores españoles en el córner celebró la consagración definitiva de un equipo que ya fue campeón de Europa en 2024 y que quedó a un título continental de emular a sus predecesores de la generación dorada, campeones de Europa en 2008 y 2012, y del mundo en 2010.
"Si todas las finales son difíciles, cuando tienes a Messi de rival entra ese nerviosismo. Hemos demostrado más fútbol", dijo Ferran.
El atacante, uno de los jugadores de confianza del seleccionador Luis de la Fuente, ya había sido decisivo desde el banquillo para eliminar a Portugal en octavos, cuando dio una espectacular asistencia en el gol agónico de Mikel Merino para firmar el 1-0.
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador Luis de la Fuente, quien condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada 1-0 ante Argentina y repitió en sus primeras palabras tras el éxito el "orgullo" y el "honor" que supone dirigir a ese grupo de jugadores.
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo, fiel a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor", dijo el técnico riojano.
"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores: 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que es un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", apuntó.
Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente consideró "justo" el resultado.
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
East Rutherford, Estados Unidos | El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial 2026, concluido este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.
Tabla de goleadores
10 goles: Kylian Mbappé (Francia)
8 goles: Lionel Messi (Argentina)
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Una vez más, España es la mejor selección del mundo.
Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.
En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').
El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.