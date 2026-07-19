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¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Trump e Infantino reciben abucheos tras la final del Mundial 2026
El presidente de Estados Unidos y el máximo dirigente de la FIFA fueron silbados durante la premiación de la final entre España y Argentina.
East Rutherford, Estados Unidos | El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó este domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció 1-0 a Argentina en la prórroga.
Fiesta en Madrid
Dos minutos después de la medianoche, justo en el paso del domingo al lunes, hora local, Madrid estalló en una explosión de alegría y en un concierto de cláxones con el pitido final de la final del Mundial ganada por España ante Argentina (1-0), constataron periodistas de la AFP.
Los aficionados, vestidos con camisetas de la Roja y portando banderas españolas, empezaron a dirigirse hacia la plaza de Cibeles, lugar habitual de las celebraciones en el centro de la capital.
Apenas sonó el pitido final, la capital española estalló de alegría y alivio tras una final cerrada, en la que la Roja se topó una y otra vez con el muro defensivo argentino.
Los aficionados, vestidos totalmente de rojo, cantaban y bailaban de alegría en la plaza Colón, donde se instaló una fan zone, observó una periodista de la AFP.
Otros encendieron bengalas que iluminaron la noche madrileña.
"¡Campeones, campeones!", coreó la multitud, ebria de felicidad.
Es el segundo título mundial de España, después del conquistado en 2010 en Sudáfrica.
Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de España en el Mundial 2026
East Rutherford, Estados Unidos | Del gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 para darle el Mundial 2010 a España, al de Ferran Torres en el 106 para bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja, al vencer 1-0 a Argentina este domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.
"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas... El destino estaba escrito, hecho para ganar", señaló el héroe de la gran final, elegido mejor jugador.
Muy lejos parece ahora el gol anulado que marcó el delantero ante Arabia Saudita en la primera fase.
"Que sea gol, por favor", se leía en los labios del valenciano, casi suplicando por abrir su cuenta en el Mundial y recuperar la confianza.
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador Luis de la Fuente, quien condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada 1-0 ante Argentina y repitió en sus primeras palabras tras el éxito el "orgullo" y el "honor" que supone dirigir a ese grupo de jugadores.
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo, fiel a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor", dijo el técnico riojano.
"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores: 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que es un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", apuntó.
Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente consideró "justo" el resultado.
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
East Rutherford, Estados Unidos | El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial 2026, concluido este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.
Tabla de goleadores
10 goles: Kylian Mbappé (Francia)
8 goles: Lionel Messi (Argentina)
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Una vez más, España es la mejor selección del mundo.
Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.
En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').
El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.