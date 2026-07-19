Trump e Infantino reciben abucheos tras la final del Mundial 2026

East Rutherford, Estados Unidos | El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó este domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció 1-0 a Argentina en la prórroga.

Fiesta en Madrid

Dos minutos después de la medianoche, justo en el paso del domingo al lunes, hora local, Madrid estalló en una explosión de alegría y en un concierto de cláxones con el pitido final de la final del Mundial ganada por España ante Argentina (1-0), constataron periodistas de la AFP.

Los aficionados, vestidos con camisetas de la Roja y portando banderas españolas, empezaron a dirigirse hacia la plaza de Cibeles, lugar habitual de las celebraciones en el centro de la capital.

Apenas sonó el pitido final, la capital española estalló de alegría y alivio tras una final cerrada, en la que la Roja se topó una y otra vez con el muro defensivo argentino.

Los aficionados, vestidos totalmente de rojo, cantaban y bailaban de alegría en la plaza Colón, donde se instaló una fan zone, observó una periodista de la AFP.

Otros encendieron bengalas que iluminaron la noche madrileña.

"¡Campeones, campeones!", coreó la multitud, ebria de felicidad.

Es el segundo título mundial de España, después del conquistado en 2010 en Sudáfrica.



