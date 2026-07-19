Messi llora tras perder la final del Mundial 2026 ante España

East Rutherford, Estados Unidos | Tras cargar con Argentina en cada partido del Mundial 2026, Lionel Messi pasó por la final de este domingo contra España como una sombra, inexistente e inofensivo, hasta terminar en llanto al ver cómo la Roja levantaba el título en el MetLife Stadium.

Después de la derrota 1-0 en la prórroga, el Diez recogió su medalla de plata y se plantó, inmóvil y con lágrimas en el rostro, frente al sector de los hinchas de la Albiceleste, que corearon su nombre con fervor incluso después del pitido final.

Cuando Ferran Torres encontró la grieta para anotar el único gol de la final, en el minuto 106, Messi ya se encontraba solo cerca de la línea del mediocampo, con la cabeza gacha y su sueño desvaneciéndose en el ocaso de un partido en el que nunca llegó a pesar.

Fue un triste final para el capitán argentino y la inédita exhibición de longevidad que, a los 39 años, mostró en su sexta Copa del Mundo.

En busca de un segundo título mundial consecutivo para Argentina, como broche de oro a su legendaria carrera, la Pulga desplegó una magnífica actuación durante todo el certamen, con ocho goles, cuatro asistencias y varias actuaciones memorables.

Pero este domingo, en una calurosa tarde en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, la magia de Messi terminó derritiéndose ante el implacable rodillo español.

Argentina no intentó su primer disparo hasta el minuto 120 y Messi solo tocó el balón en 54 ocasiones, una cifra muy baja para el maestro del juego. La expulsión de su lugarteniente, Enzo Fernández, justo antes de la prórroga, también pesó como una losa.

Desaparecido entre la marea roja

Messi, ganador de ocho Balones de Oro, dejó, como de costumbre, la tarea de presionar a su compañero de ataque, Julián Álvarez, para concentrarse en lo que mejor sabe hacer: escanear el campo en busca del pequeño espacio libre para colarse allí y desencadenar sus mágicos cambios de ritmo o disparos.

Solo que la Roja sabe cuadricular el terreno como nadie y dejar a las estrellas rivales sin espacios de peligro, como Francia experimentó en su derrota 2-0 en semifinales.

En el primer cuarto de hora, el genio rosarino apenas tocó el balón una vez: en el saque inicial.

Se marchó al descanso con un registro de 15 balones tocados, ninguno dentro del área. Esa influencia reducida, incluso inexistente, no es una novedad en este Mundial, donde en los partidos de eliminación directa ha solido mantenerse discreto al principio para golpear con fuerza al final.

"Todavía no hemos visto nada de Messi hasta ahora, pero todos sabemos, y España también lo sabe, que si tiene esa ocasión, bien podría aprovecharla", comentó el exinternacional inglés Alan Shearer en BBC One a un cuarto de hora del final del tiempo reglamentario.

¿MetLife, el final del trayecto?

La experiencia respaldaba la observación de Shearer, pero por una vez el presagio no se cumplió.

Messi podría haber puesto punto final a su asombrosa carrera internacional (125 goles en 207 partidos con la selección) en el MetLife Stadium, donde ya había amagado con retirarse diez años antes.

Fue el 26 de junio de 2016, con apenas 29 años y tras una nueva desilusión con la selección: una derrota contra Chile en la final de la Copa América Centenario, después de fallar un penal en la tanda decisiva.

"La selección se terminó para mí, es la cuarta final que pierdo, la tercera seguida", dijo entonces, recordando amargamente las derrotas en la final del Mundial 2014 contra Alemania (1-0 en la prórroga), las de las Copas América de 2015 y 2016, ambas ante Chile por penales, además de la de 2007 contra Brasil.

Todo el país le había suplicado que regresara, desde el entonces presidente, Mauricio Macri, hasta la leyenda Diego Maradona, pasando por Enzo Fernández, quien, siendo adolescente, le escribió una carta con ese propósito.

Messi cambió de opinión 47 días después de aquel anuncio sorpresa. Desde entonces, el actual jugador del Inter Miami ganó dos títulos de Copa América (2021 y 2024), una Finalissima ante Italia en 2022 y la Copa del Mundo de Catar 2022, que podría ser la única en su extraordinaria vitrina.