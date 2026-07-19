Lo más destacado
Trump e Infantino reciben abucheos tras la final del Mundial 2026
Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de España en el Mundial 2026
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Messi llora tras perder la final del Mundial 2026 ante España
El capitán argentino no pudo brillar en la final y vio esfumarse el sueño del bicampeonato en el MetLife Stadium.
East Rutherford, Estados Unidos | Tras cargar con Argentina en cada partido del Mundial 2026, Lionel Messi pasó por la final de este domingo contra España como una sombra, inexistente e inofensivo, hasta terminar en llanto al ver cómo la Roja levantaba el título en el MetLife Stadium.
Después de la derrota 1-0 en la prórroga, el Diez recogió su medalla de plata y se plantó, inmóvil y con lágrimas en el rostro, frente al sector de los hinchas de la Albiceleste, que corearon su nombre con fervor incluso después del pitido final.
Cuando Ferran Torres encontró la grieta para anotar el único gol de la final, en el minuto 106, Messi ya se encontraba solo cerca de la línea del mediocampo, con la cabeza gacha y su sueño desvaneciéndose en el ocaso de un partido en el que nunca llegó a pesar.
Fue un triste final para el capitán argentino y la inédita exhibición de longevidad que, a los 39 años, mostró en su sexta Copa del Mundo.
En busca de un segundo título mundial consecutivo para Argentina, como broche de oro a su legendaria carrera, la Pulga desplegó una magnífica actuación durante todo el certamen, con ocho goles, cuatro asistencias y varias actuaciones memorables.
Pero este domingo, en una calurosa tarde en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, la magia de Messi terminó derritiéndose ante el implacable rodillo español.
Argentina no intentó su primer disparo hasta el minuto 120 y Messi solo tocó el balón en 54 ocasiones, una cifra muy baja para el maestro del juego. La expulsión de su lugarteniente, Enzo Fernández, justo antes de la prórroga, también pesó como una losa.
Desaparecido entre la marea roja
Messi, ganador de ocho Balones de Oro, dejó, como de costumbre, la tarea de presionar a su compañero de ataque, Julián Álvarez, para concentrarse en lo que mejor sabe hacer: escanear el campo en busca del pequeño espacio libre para colarse allí y desencadenar sus mágicos cambios de ritmo o disparos.
Solo que la Roja sabe cuadricular el terreno como nadie y dejar a las estrellas rivales sin espacios de peligro, como Francia experimentó en su derrota 2-0 en semifinales.
En el primer cuarto de hora, el genio rosarino apenas tocó el balón una vez: en el saque inicial.
Se marchó al descanso con un registro de 15 balones tocados, ninguno dentro del área. Esa influencia reducida, incluso inexistente, no es una novedad en este Mundial, donde en los partidos de eliminación directa ha solido mantenerse discreto al principio para golpear con fuerza al final.
"Todavía no hemos visto nada de Messi hasta ahora, pero todos sabemos, y España también lo sabe, que si tiene esa ocasión, bien podría aprovecharla", comentó el exinternacional inglés Alan Shearer en BBC One a un cuarto de hora del final del tiempo reglamentario.
¿MetLife, el final del trayecto?
La experiencia respaldaba la observación de Shearer, pero por una vez el presagio no se cumplió.
Messi podría haber puesto punto final a su asombrosa carrera internacional (125 goles en 207 partidos con la selección) en el MetLife Stadium, donde ya había amagado con retirarse diez años antes.
Fue el 26 de junio de 2016, con apenas 29 años y tras una nueva desilusión con la selección: una derrota contra Chile en la final de la Copa América Centenario, después de fallar un penal en la tanda decisiva.
"La selección se terminó para mí, es la cuarta final que pierdo, la tercera seguida", dijo entonces, recordando amargamente las derrotas en la final del Mundial 2014 contra Alemania (1-0 en la prórroga), las de las Copas América de 2015 y 2016, ambas ante Chile por penales, además de la de 2007 contra Brasil.
Todo el país le había suplicado que regresara, desde el entonces presidente, Mauricio Macri, hasta la leyenda Diego Maradona, pasando por Enzo Fernández, quien, siendo adolescente, le escribió una carta con ese propósito.
Messi cambió de opinión 47 días después de aquel anuncio sorpresa. Desde entonces, el actual jugador del Inter Miami ganó dos títulos de Copa América (2021 y 2024), una Finalissima ante Italia en 2022 y la Copa del Mundo de Catar 2022, que podría ser la única en su extraordinaria vitrina.
Trump e Infantino reciben abucheos tras la final del Mundial 2026
East Rutherford, Estados Unidos | El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó este domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció 1-0 a Argentina en la prórroga.
Fiesta en Madrid
Dos minutos después de la medianoche, justo en el paso del domingo al lunes, hora local, Madrid estalló en una explosión de alegría y en un concierto de cláxones con el pitido final de la final del Mundial ganada por España ante Argentina (1-0), constataron periodistas de la AFP.
Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de España en el Mundial 2026
East Rutherford, Estados Unidos | Del gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 para darle el Mundial 2010 a España, al de Ferran Torres en el 106 para bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja, al vencer 1-0 a Argentina este domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.
"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas... El destino estaba escrito, hecho para ganar", señaló el héroe de la gran final, elegido mejor jugador.
Muy lejos parece ahora el gol anulado que marcó el delantero ante Arabia Saudita en la primera fase.
"Que sea gol, por favor", se leía en los labios del valenciano, casi suplicando por abrir su cuenta en el Mundial y recuperar la confianza.
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador Luis de la Fuente, quien condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada 1-0 ante Argentina y repitió en sus primeras palabras tras el éxito el "orgullo" y el "honor" que supone dirigir a ese grupo de jugadores.
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo, fiel a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor", dijo el técnico riojano.
"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores: 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que es un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", apuntó.
Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente consideró "justo" el resultado.
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
East Rutherford, Estados Unidos | El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial 2026, concluido este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.
Tabla de goleadores
10 goles: Kylian Mbappé (Francia)
8 goles: Lionel Messi (Argentina)
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Una vez más, España es la mejor selección del mundo.
Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.
En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').
El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.