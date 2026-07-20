Momentos icónicos del Mundial 2026: España campeona, la remada vikinga y la polémica por Malvinas

Washington, Estados Unidos | El primer Mundial con 48 selecciones, conquistado este domingo por España al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, ofreció un torneo vibrante, con grandes emociones y una colección de historias que quedarán en la memoria.

La Roja volvió a ocupar un lugar de privilegio en el fútbol mundial al coronar una campaña marcada por la regularidad, el control del juego y la capacidad para imponerse en los momentos decisivos.

Dirigida por Luis de la Fuente, España se impuso con un gol de Ferran Torres en la prórroga (106') y recuperó el trono 16 años después.

Desde el inicio del torneo, el combinado español mostró una identidad definida, con talento ofensivo, equilibrio colectivo y una defensa sólida. En ese funcionamiento destacó Rodri, elegido mejor jugador del Mundial, como una de las piezas fundamentales de un equipo que recuperó el trono con autoridad.

La AFP destaca algunos de los temas clave tras más de cinco semanas de acción en Estados Unidos, México y Canadá.

Goleadores insaciables

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 se encendió pronto y terminó siendo apasionante hasta el final.

Los nombres en lo más alto de la tabla fueron un auténtico quién es quién de los mejores goleadores del planeta, con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

Mbappé, que marcó dos goles el sábado en la derrota 6-4 de Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, finalizó como el máximo artillero del Mundial con 10 anotaciones.

El francés también es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 tantos en tres torneos, uno más que Messi.

Cenicientas que brillan

El debutante Cabo Verde terminó la fase de grupos invicto y avanzó a dieciseisavos desde un grupo que incluía a España y Uruguay.

"Sinceramente, siento que estoy viviendo un cuento de hadas", dijo el volante Deroy Duarte después de que su equipo se citara en octavos de final con la campeona de Catar 2022, Argentina.

La selección africana llevó al límite al equipo de Messi, al remontar dos veces antes de que Argentina lograra el gol de la victoria en la prórroga.

La isla caribeña de Curazao, el país más pequeño que ha competido en un Mundial tanto por población como por superficie, también tuvo su momento de gloria al empatar sin goles con Ecuador, tras ser goleada 7-1 por Alemania en su debut.

Las remontadas de Argentina

Argentina, una y otra vez, pareció vulnerable en el Mundial 2026, pero siempre encontró la manera de salir adelante.

La Albiceleste, que defendía el título de Catar 2022, superó sin apuros la fase de grupos, pero necesitó la prórroga contra Cabo Verde en dieciseisavos y remontó un 2-0 en contra en los minutos finales frente a Egipto en octavos.

Volvió a requerir la prórroga para vencer a Suiza en cuartos de final y estuvo al borde de la eliminación ante Inglaterra en semifinales, antes de conseguir dos goles en los últimos minutos.

Argentina no desplegó el fútbol más vistoso, pero su capacidad de reacción fue una de sus principales fortalezas.

Ya en la final, no pudo repetir y terminó cayendo 1-0 en la prórroga ante una España muy superior.

El polémico caso Balogun

El Mundial transcurrió de forma sorprendentemente tranquila fuera de los terrenos de juego hasta que Folarin Balogun se encontró en el centro de una tormenta política.

El delantero estadounidense, autor de tres goles, fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina, lo que le impedía disputar el siguiente encuentro.

Pero la FIFA intervino y suspendió la sanción, lo que provocó una amplia polémica, especialmente cuando se supo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había intervenido.

La selección anfitriona fue goleada 4-1 por Bélgica en octavos de final, con escasa influencia de Balogun. Después, el atacante, de 25 años, admitió que el episodio había añadido presión al equipo.

Haaland se vuelve viral

Erling Haaland llevó a Noruega hasta los cuartos de final, su mejor resultado en un Mundial, y también se convirtió en una sensación en las redes sociales gracias a sus peculiares publicaciones.

El delantero del Manchester City sumó 30 millones de seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, hasta superar los 71 millones.

Haaland, de 25 años, cuya selección cayó ante Inglaterra en cuartos de final, tiene ahora más seguidores en Instagram que la cuenta oficial del City.

Una de sus publicaciones mostraba la "remada vikinga", una de las imágenes más recordadas del torneo. El ritual consistía en que los jugadores guiaban a los aficionados noruegos en una remada rítmica sobre un barco vikingo imaginario.

También compartió una foto de su regreso a Noruega acompañado de un mapache de peluche, junto al mensaje: "Me siguió hasta casa".

La disputa por las Malvinas

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por las referencias a las disputadas islas Malvinas (Falklands, en inglés). La Albiceleste remontó un gol en contra para imponerse 2-1 y alcanzar una nueva final mundialista, la séptima de su historia.

Tras el pitido final, los jugadores sostuvieron una pancarta en la que se leía: "Las Malvinas son argentinas".

El Reino Unido pidió a la FIFA que investigara el incidente y el organismo rector informó que estaba "evaluando los informes del partido".



