Lo más destacado
Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina tras perder la final del Mundial
Quién es Gianni Infantino y cómo llegó a ser el hombre más poderoso (y polémico) del fútbol mundial
Messi llora tras perder la final del Mundial 2026 ante España
Trump e Infantino reciben abucheos tras la final del Mundial 2026
Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de España en el Mundial 2026
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Momentos icónicos del Mundial 2026: España campeona, la remada vikinga y la polémica por Malvinas
La Copa del Mundo dejó grandes actuaciones, remontadas memorables, sorpresas y controversias dentro y fuera de la cancha.
Washington, Estados Unidos | El primer Mundial con 48 selecciones, conquistado este domingo por España al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, ofreció un torneo vibrante, con grandes emociones y una colección de historias que quedarán en la memoria.
La Roja volvió a ocupar un lugar de privilegio en el fútbol mundial al coronar una campaña marcada por la regularidad, el control del juego y la capacidad para imponerse en los momentos decisivos.
Dirigida por Luis de la Fuente, España se impuso con un gol de Ferran Torres en la prórroga (106') y recuperó el trono 16 años después.
Desde el inicio del torneo, el combinado español mostró una identidad definida, con talento ofensivo, equilibrio colectivo y una defensa sólida. En ese funcionamiento destacó Rodri, elegido mejor jugador del Mundial, como una de las piezas fundamentales de un equipo que recuperó el trono con autoridad.
La AFP destaca algunos de los temas clave tras más de cinco semanas de acción en Estados Unidos, México y Canadá.
Goleadores insaciables
La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 se encendió pronto y terminó siendo apasionante hasta el final.
Los nombres en lo más alto de la tabla fueron un auténtico quién es quién de los mejores goleadores del planeta, con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.
Mbappé, que marcó dos goles el sábado en la derrota 6-4 de Francia ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, finalizó como el máximo artillero del Mundial con 10 anotaciones.
El francés también es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 22 tantos en tres torneos, uno más que Messi.
Cenicientas que brillan
El debutante Cabo Verde terminó la fase de grupos invicto y avanzó a dieciseisavos desde un grupo que incluía a España y Uruguay.
"Sinceramente, siento que estoy viviendo un cuento de hadas", dijo el volante Deroy Duarte después de que su equipo se citara en octavos de final con la campeona de Catar 2022, Argentina.
La selección africana llevó al límite al equipo de Messi, al remontar dos veces antes de que Argentina lograra el gol de la victoria en la prórroga.
La isla caribeña de Curazao, el país más pequeño que ha competido en un Mundial tanto por población como por superficie, también tuvo su momento de gloria al empatar sin goles con Ecuador, tras ser goleada 7-1 por Alemania en su debut.
Las remontadas de Argentina
Argentina, una y otra vez, pareció vulnerable en el Mundial 2026, pero siempre encontró la manera de salir adelante.
La Albiceleste, que defendía el título de Catar 2022, superó sin apuros la fase de grupos, pero necesitó la prórroga contra Cabo Verde en dieciseisavos y remontó un 2-0 en contra en los minutos finales frente a Egipto en octavos.
Volvió a requerir la prórroga para vencer a Suiza en cuartos de final y estuvo al borde de la eliminación ante Inglaterra en semifinales, antes de conseguir dos goles en los últimos minutos.
Argentina no desplegó el fútbol más vistoso, pero su capacidad de reacción fue una de sus principales fortalezas.
Ya en la final, no pudo repetir y terminó cayendo 1-0 en la prórroga ante una España muy superior.
El polémico caso Balogun
El Mundial transcurrió de forma sorprendentemente tranquila fuera de los terrenos de juego hasta que Folarin Balogun se encontró en el centro de una tormenta política.
El delantero estadounidense, autor de tres goles, fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina, lo que le impedía disputar el siguiente encuentro.
Pero la FIFA intervino y suspendió la sanción, lo que provocó una amplia polémica, especialmente cuando se supo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había intervenido.
La selección anfitriona fue goleada 4-1 por Bélgica en octavos de final, con escasa influencia de Balogun. Después, el atacante, de 25 años, admitió que el episodio había añadido presión al equipo.
Haaland se vuelve viral
Erling Haaland llevó a Noruega hasta los cuartos de final, su mejor resultado en un Mundial, y también se convirtió en una sensación en las redes sociales gracias a sus peculiares publicaciones.
El delantero del Manchester City sumó 30 millones de seguidores en Instagram desde el inicio del torneo, hasta superar los 71 millones.
Haaland, de 25 años, cuya selección cayó ante Inglaterra en cuartos de final, tiene ahora más seguidores en Instagram que la cuenta oficial del City.
Una de sus publicaciones mostraba la "remada vikinga", una de las imágenes más recordadas del torneo. El ritual consistía en que los jugadores guiaban a los aficionados noruegos en una remada rítmica sobre un barco vikingo imaginario.
También compartió una foto de su regreso a Noruega acompañado de un mapache de peluche, junto al mensaje: "Me siguió hasta casa".
La disputa por las Malvinas
La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra estuvo marcada por las referencias a las disputadas islas Malvinas (Falklands, en inglés). La Albiceleste remontó un gol en contra para imponerse 2-1 y alcanzar una nueva final mundialista, la séptima de su historia.
Tras el pitido final, los jugadores sostuvieron una pancarta en la que se leía: "Las Malvinas son argentinas".
El Reino Unido pidió a la FIFA que investigara el incidente y el organismo rector informó que estaba "evaluando los informes del partido".
Scaloni pone en duda su continuidad como técnico de Argentina tras perder la final del Mundial
East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0 la final del Mundial 2026 este domingo ante España en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.
El entrenador, de 48 años, tiene contrato hasta diciembre y la renovación del vínculo hasta después de la Copa del Mundo de 2030 estaba acordada de palabra con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según la prensa de su país.
"Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", dijo Scaloni, antes de romper en llanto, en la rueda de prensa posterior al partido en el MetLife Stadium.
Quién es Gianni Infantino y cómo llegó a ser el hombre más poderoso (y polémico) del fútbol mundial
El presidente Donald Trump habla de él como "el rey del fútbol".
Gianni Infantino es el hombre que mueve los hilos del deporte rey internacional, la persona que ha conseguido reflotar la FIFA tras los escándalos de corrupción que acabaron con su antecesor y que, tras 10 años a las riendas del órgano rector del fúbol mundial, ha logrado reformar y expandir la competición, aunque no sin controversia.
Messi llora tras perder la final del Mundial 2026 ante España
East Rutherford, Estados Unidos | Tras cargar con Argentina en cada partido del Mundial 2026, Lionel Messi pasó por la final de este domingo contra España como una sombra, inexistente e inofensivo, hasta terminar en llanto al ver cómo la Roja levantaba el título en el MetLife Stadium.
Después de la derrota 1-0 en la prórroga, el Diez recogió su medalla de plata y se plantó, inmóvil y con lágrimas en el rostro, frente al sector de los hinchas de la Albiceleste, que corearon su nombre con fervor incluso después del pitido final.
Cuando Ferran Torres encontró la grieta para anotar el único gol de la final, en el minuto 106, Messi ya se encontraba solo cerca de la línea del mediocampo, con la cabeza gacha y su sueño desvaneciéndose en el ocaso de un partido en el que nunca llegó a pesar.
Fue un triste final para el capitán argentino y la inédita exhibición de longevidad que, a los 39 años, mostró en su sexta Copa del Mundo.
Trump e Infantino reciben abucheos tras la final del Mundial 2026
East Rutherford, Estados Unidos | El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó este domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció 1-0 a Argentina en la prórroga.
Fiesta en Madrid
Dos minutos después de la medianoche, justo en el paso del domingo al lunes, hora local, Madrid estalló en una explosión de alegría y en un concierto de cláxones con el pitido final de la final del Mundial ganada por España ante Argentina (1-0), constataron periodistas de la AFP.
Ferran Torres, el héroe de la segunda estrella de España en el Mundial 2026
East Rutherford, Estados Unidos | Del gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 para darle el Mundial 2010 a España, al de Ferran Torres en el 106 para bordar la segunda estrella en la camiseta de la Roja, al vencer 1-0 a Argentina este domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.
"Al final el gol ha sido de 47 millones de personas... El destino estaba escrito, hecho para ganar", señaló el héroe de la gran final, elegido mejor jugador.
Muy lejos parece ahora el gol anulado que marcó el delantero ante Arabia Saudita en la primera fase.
"Que sea gol, por favor", se leía en los labios del valenciano, casi suplicando por abrir su cuenta en el Mundial y recuperar la confianza.
Luis de la Fuente: "Acompañar a estos jugadores es un honor"
East Rutherford, Estados Unidos | El seleccionador Luis de la Fuente, quien condujo a España al segundo título mundial de su historia, no podía evitar la emoción justo después de la final ganada 1-0 ante Argentina y repitió en sus primeras palabras tras el éxito el "orgullo" y el "honor" que supone dirigir a ese grupo de jugadores.
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas, que ha ido creciendo, fiel a una idea y dando forma a esa idea. Son jugadores con un talento excepcional y acompañar a estos jugadores es un honor", dijo el técnico riojano.
"Ahora estoy muy emocionado. Me decían los jugadores: 'Míster, lo hemos ganado todo'. Y es verdad. Es una generación de futbolistas que es un ejemplo para el deporte español y para la juventud española. ¡Juntos somos más fuertes!", apuntó.
Sobre el desarrollo de la final, que decidió un gol de Ferran Torres en la prórroga, De la Fuente consideró "justo" el resultado.
Mbappé conquista la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 goles
East Rutherford, Estados Unidos | El francés Kylian Mbappé, con 10 goles, finalizó como máximo goleador del Mundial 2026, concluido este domingo con la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la prórroga de la final disputada en East Rutherford, Nueva Jersey.
Tabla de goleadores
10 goles: Kylian Mbappé (Francia)
8 goles: Lionel Messi (Argentina)
España suma su segunda Copa del Mundo: repase todos los ganadores
East Rutherford, Estados Unidos | España conquistó este domingo su segunda estrella mundialista al imponerse a Argentina por 1-0 en East Rutherford, en las afueras de Nueva York, y se convirtió en la nueva campeona del mundo, sucediendo a la Albiceleste en un palmarés que sigue encabezado por Brasil, con cinco títulos.
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay ganó a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
¡España campeona! La Roja vuelve a celebrar en el Mundial
Una vez más, España es la mejor selección del mundo.
Este domingo los ibéricos se impusieron a Argentina por marcador de 1-0, en los tiempos extra, para levantar la Copa del Mundo.
En la primera parte, los campeones defensores no dispararon nunca al arco de Unai Simón, mientras que La Roja forzó una atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en un tiro de Mikel Oyarzabal (38').
El lateral Marc Cucurella (42') intentó después con un remate de fuera del área que se fue ligeramente desviado del arco.