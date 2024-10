¿Podrá viajar Lynda Díaz a Costa Rica debido al huracán Milton?

La tarde de este miércoles, el huracán Milton tocará tierra en Estados Unidos. Este fenómeno natural ha sido clasificado como “extremadamente peligroso” y mantiene su trayectoria rumbo a la costa de Florida. Esta situación ha provocado de los habitantes de Tampa y Orlando tengan que evacuar.

La participante de Mira quién baila (MQB), Lynda Díaz, y su bailarín, César Abarca, están en Miami, Florida.

En una conversación con De Boca en Boca, Díaz dijo que Milton no afectará la zona donde ella está, por lo que toman las medidas del caso, pero no dejarán su casa.

La empresaria y Abarca deberán viajar a Costa Rica en los próximos días, de cara a la quinta gala del nuevo formato de baile. La expresentadora de televisión también se refirió a este tema.

​"Se supone que ya el viernes el huracán esté en el mar y que no tengo ningún problema de salir. En caso de que el viernes no se pueda salir por demasiada lluvia, tendría que viajar sábado; pero, honestamente, no creo que haya ningún problema. Hasta el momento, no se ha cancelado ningún vuelo del Aeropuerto de Fort Lauderdale, que es donde yo vivo. Ya estoy notando los cambios del viento en el patio.

"Yo vivo en una casa en la que el patio está en el agua, tengo bastante agua (risas). Es un lago privado, pero sí cuando llueve mucho el lago sube bastante y se asusta uno un poquito porque parece que la casa está en el agua", finalizó.