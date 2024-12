Jueces de MQB recuerdan cuáles fueron los momentos más emotivos del programa

Este domingo se realizará la gran final de Mira quién baila (MQB). En una conversación con Teletica.com, los jueces del programa recordaron los momentos más emotivos vividos a lo largo de esta primera temporada.

Mauricio Astorga, Isaac Rovira, Toni Costa e Isabel Guzmán han contado su experiencia y los episodios que llevarán en su corazón, ya que para ellos el programa ha sido más que competencia, una verdadera lección de talento, esfuerzo y pasión por la danza.

Mauricio Astorga: “El talento costarricense es un orgullo”

Como único juez costarricense de Mira quién baila Costa Rica, Mauricio Astorga ha tenido la oportunidad de ver de cerca el talento de los participantes y el esfuerzo de todo el equipo detrás del programa. Para él, los momentos más emotivos están vinculados al crecimiento y la entrega de los concursantes.

​"Ha sido una experiencia preciosa que he disfrutado mucho. Ser parte de un formato como 'Mira quién baila' es un verdadero honor, sobre todo porque puedo ver de cerca el talento de los bailarines, los famosos y todos los miembros del equipo técnico: luces, escenografía, vestuario, arte, maquillaje... todo el trabajo detrás del 'show'. Me siento muy orgulloso de ver tanto talento en Costa Rica", explica.

Astorga recordó algunas de las coreografías más impactantes.

"Recuerdo muchas con cariño, pero hay algunas que definitivamente me han marcado. La coreografía de Mimi y Yenier inspirada en Michael Jackson fue increíble, los contemporáneos de Nahomy, Janeth y Lisbeth fueron muy emotivos, y el swing criollo de Luis Montalbert fue espectacular. También el foxtrot de Diego Bravo fue un momento memorable", añade, y subraya que, a pesar de la competitividad, MQB es también un espacio para disfrutar del arte en su máxima expresión.

Sobre el apoyo de su familia, confesó que ha sido indispensable en estos tres meses de competencia.

​"Mi familia es mi mayor inspiración. Mi esposa Katherine, mis hijas, mi mamá y toda mi familia son mi gran motivación para cada día dar lo mejor de mí. El nacimiento de Sara coincidió con el inicio de 'Mira quién baila', así que han sido días de mucha felicidad y bendición. He tenido la alegría de tener a mi familia en el set acompañándome y eso ha sido una gran motivación en este proceso tan lleno de emociones. También agradezco al público por tantas muestras de cariño. Todo lo que hago es para llevar alegría y sano entretenimiento a los hogares costarricenses", señaló.

​Isaac Rovira: “El mayor reto fue ver la evolución de los participantes”

El experimentado bailarín y coreógrafo español, Isaac Rovira, se mostró emocionado al hablar sobre cómo los concursantes han evolucionado a lo largo de las semanas, destacando el esfuerzo y la dedicación de todos, especialmente de los famosos que se han enfrentado a este reto.

​"Lo que más me emociona es ver cómo los famosos se entregan cada semana. Cada uno tiene su propio proceso, pero todos han crecido enormemente. Para mí, uno de los momentos más emotivos fue cuando pude ver la dedicación de cada uno de los participantes. Es emocionante ver cómo las historias de vida de los concursantes se reflejan en sus bailes", comenta Rovira.

Para él, la experiencia de ser juez ha sido todo un reto, pero también una gran satisfacción.

"No es fácil dar una crítica constructiva. Siempre intento ser lo más justo posible, porque sé que los participantes están entregando lo mejor de sí mismos. La presión de tener que evaluar y dar retroalimentación de manera precisa siempre está presente, pero estoy feliz de haber sido parte de este proceso", explica el también bailarín.

Rovira dijo que sería difícil elegir una coreografía como favorita, pero disfrutó muchísimo poder bailar en la pista del Estudio Marco Picado.

​"Más que un momento concreto como favorito, diría que lo que más he disfrutado es la buena química que tenemos en la mesa de jurado. Entre Isabel, Toni, Mauricio y yo, la relación ha sido genial desde el principio.Toni y yo somos muy buenos amigos, tenemos mucha complicidad y nos hacemos bromas constantemente. Todo lo que sucede en la mesa es genuino e improvisado; nada está planeado. "Esa sensación de sentirme tan a gusto con la gente con la que trabajo ha sido lo más especial para mí", contó.

También indicó que extraña a su esposa e hija, quien tiene tres años. Ellas se quedaron en España mientras el juez se vino para Costa Rica a grabar dicho formato de baile.

​"Lo más duro ha sido, sobre todo, estar lejos de mi hija, que tiene solo tres años. Por suerte, todavía no es muy consciente de todo, pero es difícil porque cuando hacemos videollamadas, ella aparece, hace cuatro tonterías y se va. "Ella cumplió años el 19 de octubre, y aunque hablé con ella ese día como siempre, me dolió no estar ahí. Sin embargo, está muy bien cuidada con su mamá y sus abuelos. Con mi esposa hablo todos los días, así que aunque extrañarlos a todos es difícil, eso me ayuda a llevarlo un poco mejor", subrayó.

Toni Costa: “Este programa ha sido un regalo para mí”

El reconocido bailarín y coreógrafo Toni Costa, quien tiene una estrecha relación con la danza, resalta cómo la evolución de los participantes ha sido uno de los aspectos más emotivos del programa para él. Aunque se reconoce más como un experto en estilos de baile específicos, admite que ha disfrutado enormemente de la diversidad de las coreografías.

​"Me ha encantado ver la evolución de los participantes. Es impresionante ver cómo cada uno ha crecido y cómo se ha entregado con pasión en cada presentación. Yo, personalmente, me emocioné muchísimo con el contemporáneo de Naomy. Me identifiqué mucho con su historia y fue un momento que me tocó profundamente. También fue muy emotivo ver a mi compañero Isaac bailando, ver cómo se entrega también en el escenario, y cómo la relación entre nosotros como jurado es tan genuina", explica.

El español se refirió al momento más difícil dentro de la competencia.

​"Bueno, el tema de Valencia me afectó muchísimo porque me tocó directamente tanto en el barrio donde yo había crecido y vivido como en los pueblos donde, actualmente, vive mi madre y vive también mi hermana, mi cuñada y mi sobrina. Sentí mucha angustia, porque pensar que yo estaba aquí, tan tranquilo con comodidades y en cambio, mi gente estar pasándolo mal y necesitar ayuda, me sentía bastante angustiado. "Tanto así que pedí permiso a la producción para ausentarme entre semana y poder viajar a Valencia a ver a mi familia, ver que estaban bien y poder ayudar a la comunidad y hacer de voluntario. Así estuve más de 22 horas viajando. Llegué, vi a la familia y luego estuve tres días, 10 horas diarias en la calle removiendo barro, recogiendo escombros y ayudando en lo que podía.



"Luego tuve que regresar para mi compromiso de 'Mira quién baila' el siguiente domingo. Gracias a ir para allá, me pude quitar como la espina, la angustia, y pude, de alguna manera, sentirme un poquito mejor de haber ayudado en lo que pude", añadió.

Sobre sus coreografías favoritas, destacó cuatro.

​"Me gustó mucho el bollywood que hizo Diego, mucho, mucho. Me hubiera encantado bailarlo también. El contemporáneo que bailó Naomy, en el que tuvo el Premio Wow también me gustó. El último contemporáneo en el agua que hizo Lisbeth. Y me quedo con el Michael Jackson de "Mimi", ya que yo soy amante, fan de Michael Jackson, y me dio mucha envidia no poder hacer esa coreografía porque me encanta desde toda la vida."

Costa asegura que MQB le ha dejado recuerdos imborrables, especialmente por la energía del programa y la cercanía con los participantes.

"Este programa ha sido un regalo para mí. Me emociona ver a cada bailarín superarse, y estoy muy feliz de haber sido parte de este formato. Definitivamente, me encantaría volver a ser juez", resaltó.

Mencionó que para él fue sumamente especial que su hija, Alaïa, lo pudiera acompañar a una gala y que la niña se fue muy feliz.

Isabel Guzmán: “Ha sido una experiencia increíble, y me siento muy cuidada”

Para Isabel Guzmán, ser parte de MQB no solo ha sido una experiencia profesional única, sino que también ha tenido un componente muy personal, ya que vivió el proceso de ser jueza estando embarazada. Isabel reconoce que fue un desafío, pero también una experiencia llena de cariño y apoyo tanto de sus compañeros como de la producción.

​"El momento más emotivo para mí fue el contemporáneo de Naomy. Me identifiqué mucho con ella, y me movió profundamente las emociones, especialmente estando embarazada, se amplifican, y esa presentación fue muy especial. También me emocionó ver a Isaac bailar y recibir la sorpresa del Caballero de la Salsa, quien nos saludó en la mesa del jurado. Fue un gesto muy bonito", recordó.

La salvadoreña también destaca la importancia del apoyo que ha recibido de la producción y sus compañeros de jurado durante su embarazo.

​ "La experiencia ha sido lindísima. Me he sentido muy querida y muy cuidada. Mis compañeros, Toni, Mauricio e Isaac, han sido muy atentos, me ayudan con la silla, me avisan cuando necesito ir al baño, y siempre están pendientes de mí. A pesar de estar tan avanzada en mi embarazo, he podido realizar mi trabajo con mucho cariño y profesionalismo", compartió.

Añadió que ha sido emocionante sentir a su bebé, Fidel, emocionado con la música y los bailes de cada gala. Expresó emoción y nerviosismo por el cierre del programa y la llegada de su hijo, siendo mamá primeriza.

La producción está preparada para cualquier emergencia, con médicos en el canal, una cámara directa para monitorear su estado, y sus documentos y maletas listos en caso de que el bebé llegue antes de lo previsto.



La jueza finalizó agradeciendo que la hayan tomado en cuenta para este proyecto y explicó que le encantaría ser jueza de una segunda temporada.

"Destaco la evolución de los participantes y su compromiso en cada gala, me llena de alegría. Disfruto la danza desde todos sus ángulos, y considera un reto emitir críticas constructivas que los participantes puedan aplicar durante la semana. Realmente cada gala fue mágica", terminó.

Cada juez, con su propio estilo y perspectiva, ha aportado algo único a esta temporada que culmina este domingo con la esperada gran final.

Siga esta última noche de danza, donde cada participante interpretará tres coreografías, a través de Teletica.com, Teletica Canal 7 y la app TDMAX.