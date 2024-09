“Así sea en muletas o como sea, pero yo llego”, dice Lynda Diaz tras sufrir lesión

La expresentadora de televisión y actual participante de "Mira Quién Baila" (MQB), Lynda Díaz, sufrió una dolorosa lesión en su costilla durante los ensayos técnicos de este viernes, a pocas horas de su presentación en la segunda gala del popular formato de Teletica.



El accidente ocurrió mientras practicaba una coreografía, cuando Lynda experimentó un fuerte dolor en la zona costal, lo que generó temor de una posible fractura.

“Me asusté mucho porque lo sentí muy fuerte y me desconcentré durante toda la coreografía, tratando de aguantar el dolor. El esfuerzo ha sido tanto que hasta lloré pensando: ‘Esto no me puede estar pasando’. Así sea en muletas o como sea, pero yo llego”, expresó Díaz, visiblemente afectada.