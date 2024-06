¿Por qué usted y su perro tienen actitudes similares? Aquí le contamos

Es común escuchar que los perros se parecen a sus dueños y, aunque podría parecer solo una percepción, hay estudios y especialistas que lo respaldan.



Uno de los factores clave es la selección. Las personas tienden a elegir canes que se asemejan a ellos en términos de apariencia física. Esto se conoce como el “efecto del parecido”: los humanos se sienten más cómodos y atraídos por lo familiar. Por ejemplo, alguien con cabello rizado podría inclinarse por un perro con pelaje similar.



Además, con el tiempo, tanto los dueños como sus mascotas desarrollan comportamientos y hábitos similares.



Teletica.com conversó con Alejandra Alvarado, especialista en comportamiento animal, quien explicó que la convivencia estrecha y la influencia mutua juegan un papel importante en el proceso de adaptación de una mascota. Los perros son extremadamente perceptivos y suelen imitar el comportamiento de sus dueños, lo que refuerza la idea de que se parecen.



​"Normalmente, cuando adoptamos o llega un nuevo miembro canino a la familia, se hace un vínculo entre el animal y la persona, ahí empieza la elección de con qué humano me siento más cómodo, qué humano se parece más a mí o me gustan sus actitudes, para luego imitarlas. Por ejemplo, si soy una persona activa, mi perro se va a acostumbrar a hacer deporte, salir a caminar; mientras que si soy más sedentario, mi mascota me acompañará mientras veo series o simplemente estoy acostado", explicó.