Entérese aquí de los alimentos que su mascota no debería consumir en esta Navidad

Durante la Navidad, muchas personas buscan incluir a sus mascotas en las celebraciones, pero compartir alimentos de las festividades puede poner en riesgo su salud.

Por eso, Teletica.com conversó con la especialista en comportamiento animal, Alejandra Alvarado, quien explica qué alimentos no debe ofrecer a sus perros y gatos, y qué hacer en caso de una intoxicación alimentaria.

“Lo primero que debe evitar es darles chocolate, ya que es altamente tóxico para ellos. Las uvas también pueden ser tóxicas. Si quiere darle un pedacito de fruta, puede ser manzana”, señaló Alvarado.

El chocolate, común en postres navideños, contiene teobromina, una sustancia perjudicial para los perros y los gatos.

Además, la experta recomendó no ofrecer snacks procesados como papitas o dips.

​“Este tipo de alimentos tienen altos niveles de sal, grasa y condimentos que pueden ser dañinos para el sistema digestivo de las mascotas. Jamás deben consumir bebidas alcohólicas como cerveza o vino, ya que estas son extremadamente tóxicas", añadió

Aunque algunas dietas específicas como la barf incluyen carnes, Alvarado enfatizó que no deben ofrecerse carnes preparadas para platillos tradicionales como tamales.

“El cerdo, por ejemplo, no se utiliza en estas dietas porque tiene mucha grasa, y si está condimentado, se vuelve aún más pesado para ellos. Esto puede causar problemas digestivos graves”, explicó.

¿Qué hacer en caso de intoxicación alimentaria?

Si accidentalmente su mascota consume alguno de estos alimentos, la etóloga recomienda actuar de inmediato.

​“Lo mejor es administrar carbón activado, que puede encontrar en macrobióticas o veterinarias. Si no tiene acceso, puede usar carbón para parrilla, siempre que esté procesado. Se debe triturar, mezclar con agua en partes iguales y administrarlo con una jeringa grande”, recalcó.

Para aplicar esta medida, es importante colocar al animal con el cuello estirado hacia atrás para facilitar la ingestión. Después de este procedimiento, no debe ofrecerle ningún alimento y debe contactar a su veterinario de confianza para una valoración.



Explicó que los lácteos pueden complicar el nivel de intoxicación, por lo que no hay que darle a un animal recién intoxicado leche o yogur. Lo ideal es “hacer una limpieza estomacal casera”, por lo que no hay que darle concentrado o alimentos al animal por varias horas, incluso puede ser un día.

Pasadas 8 horas del incidente, se recomienda darle a su perro o gato miel de abeja, ya que ayuda a regular el azúcar en la sangre del animal.

Con estas recomendaciones, Alvarado hace un llamado a la prevención como la mejor forma de evitar problemas de salud en las mascotas durante esta época.