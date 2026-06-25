Juampi Añor revela cómo está su hijo recién nacido tras el terremoto que sacudió Venezuela

Luego de los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela este miércoles, el nuevo jugador de Alajuelense, Juampi Añor, actualizó cómo se encuentra su familia.

El mediocampista, quien tiene un hijo de una semana de nacido, dijo lo siguiente:

“Por suerte, ayer pude hablar con mi familia, con mis más cercanos y, por suerte, están todos bien”.

Se trató de dos movimientos, uno de intensidad 7.5 y el otro de 7.2, con segundos de diferencia y con epicentros separados por unos 40 kilómetros.

Las autoridades hablan de al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, según un balance provisional.

“Lo único que puedo decir desde aquí es mandarle todo mi apoyo. Sé también que desde allá y desde muchos sitios afuera lo están haciendo, y lo que más espero es que se pueda recuperar de la mejor manera posible y lo más rápido posible”, señaló el manudo.

Añor también explicó cómo vivió recibir la noticia de lo ocurrido en su país de origen.

“Sí, sobre todo cuando te llaman y no sabés lo que pasó y recibís esa noticia. Lo único que esperás es escuchar que todo está bien, ¿no? Entonces, por suerte fue así de nuestro lado, pero bueno, uno también se pone en la piel de las familias afectadas, que son muchísimas, por lo que he visto. Entonces, lo repito, mis mayores deseos y mis mayores bendiciones para todas esas personas que lo sufrieron y espero que todo salga de la mejor manera después de esta catástrofe”, concluyó.



