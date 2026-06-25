Lo más destacado
"Pensé que el edificio me iba a caer encima": testimonios tras terremotos en Venezuela
¿Qué es el "doblete sísmico" que sacudió Venezuela y por qué provocó tantos daños?
Por qué La Guaira es tan importante para Venezuela
"Cuente con Costa Rica": Fernández confirma ayuda humanitaria a presidenta de Venezuela
"Todo se desplomó": la zona más devastada por los terremotos en Venezuela pide auxilio
Países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos
Al menos 60 personas en Costa Rica buscan a familiares tras terremotos en Venezuela
Venezuela vivió el terremoto más potente desde el año 1900, según el USGS
Juampi Añor revela cómo está su hijo recién nacido tras el terremoto que sacudió Venezuela
El nuevo fichaje de Alajuelense se refirió a la tragedia que vive su país.
Luego de los dos terremotos que golpearon el norte de Venezuela este miércoles, el nuevo jugador de Alajuelense, Juampi Añor, actualizó cómo se encuentra su familia.
El mediocampista, quien tiene un hijo de una semana de nacido, dijo lo siguiente:
“Por suerte, ayer pude hablar con mi familia, con mis más cercanos y, por suerte, están todos bien”.
Se trató de dos movimientos, uno de intensidad 7.5 y el otro de 7.2, con segundos de diferencia y con epicentros separados por unos 40 kilómetros.
Las autoridades hablan de al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, según un balance provisional.
“Lo único que puedo decir desde aquí es mandarle todo mi apoyo. Sé también que desde allá y desde muchos sitios afuera lo están haciendo, y lo que más espero es que se pueda recuperar de la mejor manera posible y lo más rápido posible”, señaló el manudo.
Añor también explicó cómo vivió recibir la noticia de lo ocurrido en su país de origen.
“Sí, sobre todo cuando te llaman y no sabés lo que pasó y recibís esa noticia. Lo único que esperás es escuchar que todo está bien, ¿no? Entonces, por suerte fue así de nuestro lado, pero bueno, uno también se pone en la piel de las familias afectadas, que son muchísimas, por lo que he visto. Entonces, lo repito, mis mayores deseos y mis mayores bendiciones para todas esas personas que lo sufrieron y espero que todo salga de la mejor manera después de esta catástrofe”, concluyó.
"Pensé que el edificio me iba a caer encima": testimonios tras terremotos en Venezuela
"Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida", dice Nicole Kolster, periodista y colaboradora de BBC Mundo. "Fue tan fuerte que pensé que el edificio me iba a caer encima".
Vive en el piso 7 de un apartamento del sector Palos Grandes, en el este de Caracas, donde la sacudida del terremoto de magnitud 7,2 registrado este miércoles en la tarde en Venezuela y su casi inmediata réplica, de 7,5, se notaron con intensidad.
¿Qué es el "doblete sísmico" que sacudió Venezuela y por qué provocó tantos daños?
Los potentes terremotos que afectaron el norte de Venezuela este miércoles 24 de junio, dejando decenas de muertos, cientos de heridos y miles de damnificados, han llamado la atención de los científicos.
De acuerdo a físicos, geólogos y expertos en sismología, los dos terremotos consecutivos que afectaron la zona norte del país caribeño, y que estuvieron separados por tan solo 39 segundos, configurarían lo que se conoce como "doblete sísmico".
Por qué La Guaira es tan importante para Venezuela
El estado venezolano de La Guaira se extiende como una estrecha franja costera a lo largo de la costa central del Caribe, a unos 30 kilómetros de la capital, Caracas. Inmediatamente al sur de la zona costera de la región anteriormente conocida como Vargas se eleva una sierra costera de más de 2000 metros de altura.
Nudo de tráfico aéreo y marítimo
"Cuente con Costa Rica": Fernández confirma ayuda humanitaria a presidenta de Venezuela
Costa Rica coordina el envío de ayuda humanitaria y brigadistas a Venezuela, luego de los dos potentes terremotos que azotaron a ese país el miércoles, con saldo de al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos.
En una llamada telefónica, la presidenta de la República, Laura Fernández, expresó a su homóloga Delcy Rodríguez su solidaridad por la "tragedia" ocurrida.
"Acá estoy yo coordinando con los equipos de rescate de Costa Rica con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para enviarles ayuda humanitaria y rescatistas especializados a la brevedad posible. También les estamos acompañando en oración para que ojalá tengan la menor pérdida de vidas humanas posible", dijo la mandataria costarricense.
"Todo se desplomó": la zona más devastada por los terremotos en Venezuela pide auxilio
"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa, atónita, el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano de La Guaira.
"Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", aseguró a la AFP esta mujer de 39 años.
Países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos
Estados Unidos y países de todo el mundo ofrecieron ayuda a Venezuela, víctima del sismo más fuerte en más de un siglo, que ha dejado al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, según un balance provisional.
ONU
Al menos 60 personas en Costa Rica buscan a familiares tras terremotos en Venezuela
Los terremotos que sacudieron Venezuela mantienen en incertidumbre a decenas de personas que residen en Costa Rica y que no han logrado comunicarse con sus familiares y amigos en las zonas afectadas.
Según informó la Cruz Roja Costarricense, al menos 60 personas han solicitado ayuda para localizar a seres queridos tras la emergencia sísmica.
Para muchos venezolanos radicados en el país, las últimas horas han estado marcadas por la angustia. La falta de comunicación y el seguimiento constante de las noticias sobre los movimientos telúricos han incrementado la preocupación por la seguridad de sus familiares.
"Mi papá vive en Maracay, estaba en un centro comercial, es un hombre de 79 años, y se fueron al parqueo. La casa de él no sufrió daños; no vive en edificio. A un amigo mío, que vive en Costa Rica pero está aquí en Caracas, le cayó una pared encima en el apartamento, a como pudo se safó.
"Ha sido terrible, porque en el caso de mi papá, no contestó el teléfono como por cuatro horas, no había luz, toda la telefonía celular estaba caída y no había forma de comunicarse con él. De verdad que fueron cuatro horas horribles para mí, me duele la cabeza de la preocupación y angustia que tengo", contó Carolina Sánchez, venezolana radicada en Costa Rica.
Por su parte, la Cancillería de Costa Rica confirmó que tiene registro de aproximadamente 1.000 costarricenses que residen en Venezuela.
Venezuela vivió el terremoto más potente desde el año 1900, según el USGS
Los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro de Venezuela este miércoles (24.06.2026) y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos son los más graves en el país desde inicios del siglo pasado.
El instituto geológico estadounidense USGS registró el 29 de octubre de 1900 un terremoto de magnitud estimada de 7,7 frente a las costas del país, al noreste de Caracas, que causó "daños considerables".