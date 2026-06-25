Al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos por terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela han dejado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Luego de los dos terremotos más fuertes desde el año 1900 este miércoles (25.06.2026), se han registrado unas 30 réplicas, precisó Rodríguez. Un primer balance de las autoridades hablaba de 32 muertos y más de 700 heridos.

rml (afp, efe, noticia en desarrollo)

Expertos de la ONU: Venezuela debe desbloquear acceso a redes sociales

"Para un país que ya enfrenta enormes desafíos, este es un golpe devastador", declaró la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, en un comunicado, tras los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en la capital y otras localidades, y obligando al cierre del principal aeropuerto del país.

Los investigadores pidieron a las autoridades que permitan que los derechos humanos "guíen todos los aspectos de la respuesta nacional e internacional ante esta inmensa tragedia". "Como primer paso fundamental, es vital que CONATEL, el organismo regulador de las telecomunicaciones del país, desbloquee por completo el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señalaron.

Los expertos, que fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, señalaron que, tras los terremotos, dicho acceso sería "una cuestión de vida o muerte": "No hay excusa posible para no hacerlo de inmediato", señalaron.

Reporteros Sin Fronteras, que sitúa a Venezuela en el puesto 159 de 180 países en materia de libertad de prensa, acusa al Gobierno de haber cerrado numerosos medios de comunicación y de bloquear contenidos informativos en línea: "Tras años de represión y estricto control sobre la información bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las restricciones a la prensa y al acceso a la información se agravaron aún más tras la intervención militar ilegal de Estados Unidos en 2026", señala RSF en su sitio web.

"El país se ha sumido en una profunda incertidumbre en torno a la protección de la libertad de prensa, pese a la liberación de periodistas detenidos a principios de 2026", añade. Según Venezuela Sin Filtro, una ONG dedicada a documentar la censura, actualmente hay más de 200 dominios de internet bloqueados por los principales proveedores de servicio del país.

rml (afp, ohchr.org)

Alemania ofrece seis aviones militares para ayudar a Venezuela tras el doble sismo

Alemania está dispuesta a desplegar seis aviones militares para ayudar en las labores de rescate en Venezuela, tras los dos terremotos que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, declaró el ministro de Defensa.

"Las Fuerzas Armadas alemanas están preparadas y pueden poner a disposición hasta seis aviones de transporte A400M en un plazo breve en cuanto se nos solicite apoyo", afirmó Boris Pistorius en un comunicado.

Otras ofertas de ayuda han llegado a Venezuela desde Estados Unidos, Colombia, El Salvador, México, Chile, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Argentina, Alemania, España, Portugal, India y China, entre otros países

rml (afp, efe)

Decenas de edificios colapsados en estado venezolano de La Guaira

El doble terremoto ocurrido este miércoles por la noche en Venezuela hizo colapsar o dañó gravemente decenas de edificios en el estado La Guaira, la zona más afectada, constató este jueves una corresponsal de la AFP que vio al menos dos muertos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, pero este balance no incluye las víctimas en La Guaira, que declaró como "zona de desastre".

Según el equipo de la AFP presente en el terreno, ciudades como Catia la Mar no cuentan con electricidad y muchos de sus habitantes se encuentran pernoctando en las calles o buscando a sus familiares entre los escombros.

"Lo que hace falta es ayuda, más que todo con los equipos técnicos"

Algunas torres residenciales en esa población presentan grandes grietas y paredes caídas, mientras que decenas de otras edificaciones quedaron totalmente destruidas, constataron los reporteros en un recorrido por el lugar. Detrás de una camioneta, pudieron ver a un hombre y una mujer muertos.

"Puedes ver las estructuras como están, como esta que está aquí totalmente colapsada, y lo que hace falta es ayuda, más que todo con los equipos técnicos", aseguró a la AFP José Pacheco, jefe de operación del Grupo Rescate Unido de Venezuela.

"Los equipos que están en Caracas, que saben qué (herramientas) usar, que pueden venir a ayudar aquí a La Guaira, que se vengan, que hace falta aquí esa parte humana para todos salir de este gran problema que tenemos", añadió.

rml (afp, efe)

Nicolás Maduro llama a "la unión, la serenidad y al amor" tras terremotos en Venezuela

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro mandó un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos de este miércoles (24.06.2026), en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir". Venezuela" ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad", asegura. "Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje.

rml (efe, Telegram)

España ofrece ayuda a Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ofreció al canciller venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME), durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.

Fuentes de Exteriores indicaron que el ministro trasladó al canciller de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.

Albares y Gil quedaron en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según las fuentes.

rml (efe, reuters)

China ofrece "toda la ayuda" a su alcance a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno chino expresó este jueves (25.06.2026) sus condolencias por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sufridos por Venezuela y señaló que está dispuesto a ofrecer, de acuerdo con las necesidades del país, "toda la ayuda" que esté a su alcance.

"Confiamos en que bajo el liderazgo del Gobierno de Venezuela, el pueblo venezolano podrá superar esta calamidad y reconstruir sus hogares lo antes posible", aseveró en una rueda de prensa rutinaria el portavoz de la cancillería china Guo Jiakun, quien también expresó sus condolencias a la población afectada por el desastre. El portavoz agregó que mantienen una "estrecha comunicación" con la embajada de China en el país y que hasta el momento no se han reportado víctimas entre sus nacionales.

China ha sido uno de los grandes aliados políticos y económicos de Venezuela desde que el chavismo llegó al poder, aunque, al margen de emitir condenas verbales, ha seguido a distancia todo el proceso de cambio provocado en ese país tras la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en enero pasado.

rml (efe, reuters)

Delcy Rodríguez habló por teléfono con Marco Rubio tras los terremotos en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó este jueves que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien por su lado anunció el envío de equipos de ayuda y rescate tras los terremotos.

Rubio "ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación", escribió la dirigente en su cuenta de Telegram. "Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja", añadió.

rml (afp, Telegram)

EE. UU. desplegará rescatistas "de inmediato" en Venezuela, anuncia Rubio

"Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, siguiendo las instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", anunció este jueves en X el secretario de Estado, Marco Rubio, tras dos potentes terremotos que causaron la muerte de al menos 32 personas en el país sudamericano

"Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate", añadió.

rml (afp, X)

India ofrece "toda la ayuda posible" tras los terremotos en Venezuela

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ofreció este jueves sus condolencias a Venezuela y aseguró que su país está dispuesto a prestar ayuda después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la nación sudamericana.

"En nombre del pueblo de la India, transmito nuestro más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias que han perdido a sus seres queridos. Rezamos por la pronta recuperación de los heridos y nos solidarizamos con todos los afectados en estos momentos difíciles", declaró Modi en X.

"La India está dispuesta a prestar toda la ayuda posible", concluyó.

rml (efe, afp)

Estado costero La Guaira es una "zona de desastre"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves (25.06.2026) que el estado La Guaira, al norte del país suramericano, es una "zona de desastre" después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

En La Guaira, vecino a Caracas, hay "decenas" de edificios colapsados, informó Rodríguez.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la gobernante interina.

"Decenas de edificios se han derrumbado allí, a unos 30 kilómetros (19 millas) al norte de Caracas, y actualmente estamos llevando a cabo intensas operaciones de rescate para salvar vidas", declaró Rodríguez. (efe, ap)

Copa Airlines suspende vuelos entre Panamá y Caracas tras terremotos

La aerolínea panameña Copa Airlines informó de la cancelación de los vuelos entre Panamá y Caracas programados para la noche de este miércoles y mañana jueves, debido a las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía tras dos terremotos de gran magnitud ocurridos en Venezuela durante la jornada.

"Los vuelos programados para la noche de hoy miércoles y mañana jueves 25 de junio entre Panamá y Caracas han sido cancelados", señala el comunicado difundido este miércoles por la aerolínea, que agregó que por el momento han decidido mantener sus "itinerarios desde y hacia el resto de los destinos en Venezuela sin cambios, aun cuando el espacio aéreo del país se encuentra actualmente clausurado".

Destaca la nota que "temprano en la mañana de este jueves 25 de junio se realizará una nueva evaluación de la situación para determinar posibles afectaciones adicionales, las cuales comunicaremos de manera oportuna". (efe, La Prensa)



Delcy Rodríguez reporta 32 fallecidos y más de 700 heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves (25.06.2026) que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe del país, causando daños materiales aún no cuantificados.

"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, advirtió que se esperaba que la cifra de víctimas aumentara a medida que los rescatistas buscaran entre los edificios derrumbados y los equipos de emergencia llegaran a las zonas devastadas. (efe, afp, ap)

Trump dice que EE.UU. está "listo y dispuesto" a ayudar a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este miércoles ayuda a Venezuela, sacudida por dos potentes terremotos.

"Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Estados Unidos está preparado, dispuesto y capacitado para ayudar! He ordenado a todas las agencias de nuestro gobierno que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", agregó. (afp, reuters)

Ecuador habilita canales de atención para sus ciudadanos en Venezuela

La Cancillería de Ecuador habilitó este miércoles canales prioritarios de atención para los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Venezuela, después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en la zona central del país caribeño.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó de la activación de un número de WhatsApp de emergencia y de líneas del Consulado de Ecuador en Bogotá para atender casos de emergencia y vulnerabilidad.

Además, indicó que puso en marcha mecanismos de cooperación consular con organismos internacionales presentes en Venezuela, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Cancillería señaló además que mantiene disponible un asistente virtual para consultas las 24 horas e instó a los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.