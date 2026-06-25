Al menos 60 personas en Costa Rica buscan a familiares tras terremotos en Venezuela

Los terremotos que sacudieron Venezuela mantienen en incertidumbre a decenas de personas que residen en Costa Rica y que no han logrado comunicarse con sus familiares y amigos en las zonas afectadas.



Según informó la Cruz Roja Costarricense, al menos 60 personas han solicitado ayuda para localizar a seres queridos tras la emergencia sísmica.



Para muchos venezolanos radicados en el país, las últimas horas han estado marcadas por la angustia. La falta de comunicación y el seguimiento constante de las noticias sobre los movimientos telúricos han incrementado la preocupación por la seguridad de sus familiares.

"Mi papá vive en Maracay, estaba en un centro comercial, es un hombre de 79 años, y se fueron al parqueo. La casa de él no sufrió daños; no vive en edificio. A un amigo mío, que vive en Costa Rica pero está aquí en Caracas, le cayó una pared encima en el apartamento, a como pudo se safó. "Ha sido terrible, porque en el caso de mi papá, no contestó el teléfono como por cuatro horas, no había luz, toda la telefonía celular estaba caída y no había forma de comunicarse con él. De verdad que fueron cuatro horas horribles para mí, me duele la cabeza de la preocupación y angustia que tengo", contó Carolina Sánchez, venezolana radicada en Costa Rica.

Por su parte, la Cancillería de Costa Rica confirmó que tiene registro de aproximadamente 1.000 costarricenses que residen en Venezuela.



Ante la situación, la Cruz Roja mantiene habilitado un mecanismo de búsqueda y localización de personas (ver video adjunto). Quienes necesiten ayuda para encontrar a familiares o amigos pueden comunicarse al WhatsApp 6060-8623.



Además, los costarricenses que se encuentren en Venezuela pueden solicitar asistencia a través del Consulado General de Costa Rica en Colombia y del Departamento Consular de la Cancillería, que mantienen seguimiento de la situación.