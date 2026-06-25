Por qué La Guaira es tan importante para Venezuela

El estado venezolano de La Guaira se extiende como una estrecha franja costera a lo largo de la costa central del Caribe, a unos 30 kilómetros de la capital, Caracas. Inmediatamente al sur de la zona costera de la región anteriormente conocida como Vargas se eleva una sierra costera de más de 2000 metros de altura.

Nudo de tráfico aéreo y marítimo

La capital del estado, también llamada La Guaira, alberga el puerto marítimo más importante de Venezuela. Es el principal centro marítimo para la importación de bienes de consumo y, debido a su proximidad geográfica a Caracas, la principal arteria de abastecimiento para la región capitalina y los estados vecinos.

La Guaira también alberga el aeropuerto más importante del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. De esta manera, el Estado garantiza la conectividad internacional de Venezuela.

En diciembre de 1999, uno de los peores desastres naturales en la historia moderna de Latinoamérica azotó el estado. En dos o tres días, el aeropuerto recibió tanta lluvia como la que la región suele recibir en todo un año. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los deslizamientos de tierra y flujos de escombros resultantes causaron en aquella ocasión la muerte de aproximadamente 30.000 personas en el estado.



