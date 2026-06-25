"Cuente con Costa Rica": Fernández confirma ayuda humanitaria a presidenta de Venezuela

Costa Rica coordina el envío de ayuda humanitaria y brigadistas a Venezuela, luego de los dos potentes terremotos que azotaron a ese país el miércoles, con saldo de al menos 164 muertos y casi 1.000 heridos.

En una llamada telefónica, la presidenta de la República, Laura Fernández, expresó a su homóloga Delcy Rodríguez su solidaridad por la "tragedia" ocurrida.

"Acá estoy yo coordinando con los equipos de rescate de Costa Rica con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para enviarles ayuda humanitaria y rescatistas especializados a la brevedad posible. También les estamos acompañando en oración para que ojalá tengan la menor pérdida de vidas humanas posible", dijo la mandataria costarricense.

La gobernante interina venezolana agradeció el mensaje en nombre de su pueblo, el cual afirma que vive "horas muy difíciles" por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a la nación petrolera con minutos de diferencia.

"Qué le puedo decir, presidenta, sino que estamos con la fuerza espiritual de nuestro pueblo y con el aliento que nos dan los países, como usted, que llama a darle fuerza a nuestro país. De verdad se lo agradezco", indicó Rodríguez. "Aquí tiene una amiga y tiene un país que va a reconocer su gesto y su apoyo", agregó.

Fue entonces cuando Fernández replicó: "Cuente con Costa Rica".

La mandataria costarricense aseguró que ha tratado de dar tranquilidad a la comunidad venezolana que vive en el país, al tiempo que lleva adelante coordinaciones para conocer el estado en el que se encuentran los 1.000 nacionales que viven en la nación sudamericana, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC).