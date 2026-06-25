Venezuela vivió el terremoto más potente desde el año 1900, según el USGS

Los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro de Venezuela este miércoles (24.06.2026) y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos son los más graves en el país desde inicios del siglo pasado.

El instituto geológico estadounidense USGS registró el 29 de octubre de 1900 un terremoto de magnitud estimada de 7,7 frente a las costas del país, al noreste de Caracas, que causó "daños considerables".

Este miércoles 24 de junio de 2026, un primer temblor de magnitud 7,2 se produjo a las 18:04 hora local (22:04 GMT) a unos 200 km al oeste de Caracas, seguido de un segundo de magnitud 7,5 a 45 km de allí, y luego de una veintena de réplicas, según el USGS, que habla de una "catástrofe que debería tener una magnitud considerable".

Los principales terremotos en Venezuela en los últimos cien años:

17 enero 1929: un terremoto de magnitud 6,9 generó un tsunami, destruyendo la ciudad de Cumaná, en el estado de Sucre, y causando 800 fallecidos.

3 agosto 1950: un sismo de magnitud 6,8 en El Tocuyo causó un centenar de muertos y destruyó casi completamente esta población del estado de Lara, en el centro del país.

29 de julio de 1967: un terremoto de magnitud 6,6, en las proximidades de Caracas, seguido de un pequeño tsunami, uno de los más mortales en la historia de Venezuela, dejó 245 muertos y miles de heridos, y causó enormes daños materiales. Históricamente, la capital venezolana no experimentaba una emergencia por terremoto de esta magnitud estructural desde ese fatídico terremoto de hace ya casi 60 años.

9 de julio de 1997: un total de 73 muertos, alrededor de 500 heridos y 3.000 damnificados por el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió la costa este de Venezuela y afectó especialmente a las ciudad de Cumaná y a la población de Cariaco, en el estado de Sucre. Las lluvias torrenciales agravaron la situación provocada por el seismo.

En noviembre de 2015 se registraron dos terremotos en Mérida, en el noroeste del país, ambos de magnitud 5,1, que causaron un muerto cada uno.

En la última década, se han producido otros sismos en Venezuela, pero no causaron víctimas y la mayoría tampoco daños materiales importantes. El más intenso, registrado el 21 de agosto de 2018, se sintió en varios estados y provocó daños materiales en edificios de Caracas y del este del país.

En septiembre de 2025, se contabilizaron 189 eventos sísmicos en el occidente de Venezuela, especialmente en Zulia, ese enjambre sísmico causó daños en viviendas e infraestructuras como hospitales, iglesias, puentes, semáforos y servicios eléctricos.

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