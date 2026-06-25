Países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos

Estados Unidos y países de todo el mundo ofrecieron ayuda a Venezuela, víctima del sismo más fuerte en más de un siglo, que ha dejado al menos 164 muertos y cerca de 1.000 heridos, según un balance provisional.

ONU

La ONU está "completamente movilizada" y los próximos días requerirán un "esfuerzo colectivo masivo para apoyar la respuesta liderada por el Gobierno y ayudar a las comunidades" afectadas, afirmó este jueves el jefe de la ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher.

Equipos de rescatistas especializados coordinados por la ONU ya fueron enviados para participar en la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo que ordenó "a todas las agencias" gubernamentales "que se preparen para actuar rápidamente" para ayudar "al gran pueblo de Venezuela". "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", prometió en su red social Truth Social.

"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

China

"China quiere ofrecer toda la ayuda posible de manera apropiada, de acuerdo con lo que necesite Venezuela", indicó en conferencia de prensa el portavoz de la cancillería Guo Jiakun.

Vaticano

El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros (114.000 dólares). Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica —encargada de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad— constituye "una primera contribución" para apoyar las labores de socorro, informó Vatican News.

Cruz Roja

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) informó que había liberado 2,5 millones de dólares para apoyar las labores de recuperación.

Unión Europea

La comisaria de Gestión de Crisis de la Unión Europea, Hadja Lahbib, indicó que el sistema europeo Copernicus de detección por satélite fue activado para apoyar las operaciones de rescate en Venezuela.

"Estamos preparados para reforzar nuestra ayuda", declaró en X.

México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el envío a Venezuela de un equipo militar de rescatistas y personal médico, y agregó que, si fuera necesario, mandaría asistencia adicional más adelante.

"México siempre es y será solidario", publicó antes en X.

Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su "gran preocupación y consternación".

"Reafirmo nuestra determinación de apoyar al gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez en la recuperación de las zonas afectadas de este país hermano", escribió en X.

Cuba

El canciller Bruno Rodríguez expresó su "solidaridad con el gobierno y el pueblo hermano" de Venezuela.

"Los colaboradores de la salud de Cuba allí presentes están totalmente movilizados y prestando servicios médicos a la población afectada", añadió en X.

El Salvador

El presidente Nayib Bukele afirmó en X que tenía listos para enviar a Caracas a 300 rescatistas y paramédicos, además de 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

República Dominicana

El presidente Luis Abinader anunció el envío el jueves de "equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de nuestras Fuerzas Armadas para apoyar las labores que realizan las autoridades venezolanas".

Chile

El presidente José Antonio Kast dijo en X estar "gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia" en Venezuela.

Chile, donde viven unos 700.000 venezolanos, no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2024.

Ecuador

El presidente Daniel Noboa señaló que dispuso "el envío inmediato" de ayuda humanitaria.

"Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario", afirmó.

Argentina

Argentina hizo saber que seguía de cerca la situación y expresó "su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria".

"Más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros gobiernos, el presidente Javier G. Milei extiende su mano en solidaridad", señaló en un comunicado.

Japón

Japón ofreció sus "sinceras condolencias a los afectados" en Venezuela. El país del este de Asia sufrió el jueves un propio sismo de magnitud 7,2, del que salió prácticamente ileso.

Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, expresó la disposición de Irán "a proporcionar toda la ayuda necesaria en las operaciones de rescate y salvamento" en Venezuela.

Rusia

El presidente Vladimir Putin transmitió en una carta su "solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, así como nuestros deseos de pronta recuperación para todas las personas afectadas".

Uruguay

"Uruguay expresa su solidaridad con las autoridades y el pueblo venezolano. Seguimos con atención la evolución de la situación y reiteramos nuestra disposición a colaborar en lo que el gobierno venezolano considere necesario", escribió en X su presidente, Yamandú Orsi.

Guyana

El presidente Irfaan Ali de Guyana, un país en disputa diplomática con Venezuela por el territorio del Esequibo, también expresó su solidaridad.

Alemania

Alemania ofreció seis aviones militares para ayudar a Venezuela.

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció su "total apoyo" al pueblo venezolano.

España tiene 54 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "preparados" para participar en las tareas de rescate, informó luego el Ministerio español de Defensa.

Francia

En Francia, país cuya embajada en Caracas resultó dañada, el presidente Emmanuel Macron expresó su solidaridad y anunció el envío inmediato de 85 rescatistas franceses "especializados en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas".

Suiza

Suiza anunció que enviará 80 socorristas y 18 toneladas de equipamiento de rescate para ayudar a las víctimas.

Países Bajos

Países Bajos anunció a su vez el despliegue en Venezuela de un equipo de rescatistas, así como perros de búsqueda y material.

Italia

La jefa de Gobierno, Giorgia Meloni, indicó que seguía con preocupación las consecuencias del sismo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que Italia está lista para brindar asistencia.

Portugal

El ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel, anunció que unos 50 rescatistas se preparaban para desplegar una misión de emergencia.