¿Drones o motos espían a la Liga en el CAR? Guimaraes le responde a Jafet Soto

El fuego cruzado para la Gran Final entre Alajuelense y Herediano continúa.

Este viernes, el técnico de Herediano, Jafet Soto, adelantó la posible alineación de la Liga y afirmó que en el CAR "todo se ve, nada más se pone una moto ahí y se ve todo, uno mandan un dron y todo se ve, por más que se metan en la cancha del fondo se ve todo, imagínese".

Para Jafet, la Liga alineará este domingo a las 5 p. m. en el estadio Carlos Alvarado así: Leonel Moreira, Guillermo Villalobos o Carlos Martínez, Manjrekar James, Alexis Gamboa, Ian Lawrence u Bryan Oviedo, Celso Borges, Larry Angulo, Diego Campos, Canhoto y Alberto Toril, o puede sorprender 4-4-2.

Guimaraes fue consultado por esto y respondió: "Yo he escuchado y he visto tantas cosas desde que regresé al fútbol nacional que nada me sorprende".

Y agregó: "Cada uno hace lo que quiere previo a jugar el partido. No tengo problema, quien quiera venir acá las puertas están abiertas. Soy gente de fútbol. Hay un perrito ahí que hay veces entra en la cancha, pero después de eso no he visto nada extraño".

A Guima no le inquieta jugar en el estadio Carlos Alvarado, pues considera que "exceptuando el partido anterior, hemos podido hacer buenos juegos ahí. Estamos preparados para el partido que haya que hacer mañana. Esperando tener un resultado positivo para después recibirlos en el Morera Soto".