De la Liga al Feyenoord: Jeyland Mitchell es nuevo legionario

De Liga Deportiva Alajuelense al Feyenoord de Países Bajos. El defensor Jeyland Mitchell es nuevo legionario.

El histórico club de Países Bajos oficializó la contratación del zaguero, luego de hacer una excelente Copa América.

El periodista Fabricio Romano, especialista en fichajes en Europa, dio a conocer que la transferencia fue de ₡1.417 millones.

Mitchell despuntó en la Liga desde la llegada de Alexandre Guimaraes.

Le gustaba el baloncesto

Michell jugó un partidazo ante Brasil y detuvo cada mano a mano que tuvo con Vinicius.

El zaguero debutó en Primera en el 13 de octubre del 2021, cuando jugaba para Guanacasteca, de la mano del técnico Luis Fernando Fallas.

De la ADG pasó a Liberia y posteriormente a colocarse la camiseta de la Liga.

Lo más curioso de la historia fue que a Mitchell lo que le gustaba era el baloncesto.

"Lo conocí cuando tenía 15 años, en Limón, le vi su biotipo, la personalidad y el carácter. Todos podemos ver lo que está haciendo ahora, pero hay que acordarse que a él le gustaba jugar baloncesto en Limón, en Primera División. Luego yo lo llevé a Garabito, lo tuve dos semanas y me dijo que se iba porque le gustaba el basket, le dimos el espacio, hablamos con la mamá y dejamos que terminara el campeonato de baloncesto", comentó Luis Fernando Fallas, estratega que lo hizo debutar en la máxima categoría.

Fallas indicó que una vez finalizado el torneo de baloncesto, habló con el futbolista, con su madre y su agente y lo hizo cambiar el chip.



"Ya cuando me lo llevé a Guanacaste, él iba convencido, ya la mamá, el agente y yo habíamos hablado, ya la responsabilidad de llevárselo era porque iba a jugar", añadió.



Y aquí, quizás, llega lo más importante: "A mí me extrañó enormemente que lo que él quería era baloncesto, yo le di el espacio, que fuera, jugara y se divirtiera. Me parece que él le hizo una promesa a la mamá y ya se dedicó al fútbol".



Fallas detalló que, al día de hoy, la comunicación entre ambos es fluida y espera que continúe cosechando éxitos no solo en Copa América, sino en su trayectoria.