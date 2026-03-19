Lo más destacado
El mensaje del técnico de Herediano sobre Alejandro Bran previo a juego ante la Liga
Jafet Soto se refiere a lo que sucedió este jueves con Alejandro Bran
Gerente deportivo de la Liga sobre incidente de Bran: "Actuaremos conforme al reglamento interno"
Fuerza Pública aclara cuál es la condición de Alejandro Bran tras altercado
Alejandro Bran: "Me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio"
Esto es lo que dice Alajuelense tras arresto de Alejandro Bran
Video: Policía interviene en altercado que involucra a jugador de la Liga
Alajuelense vive su segundo escándalo de indisciplina en seis meses
El gerente del club asegura que la institución hace grandes esfuerzos por el desarrollo integral de sus jugadores.
Los actos de indisciplina fuera del césped es algo con lo que Liga Deportiva Alajuelense ha tenido que lidiar en los últimos seis meses.
Primero fue un altercado en Barrio La California en setiembre anterior que involucró a cuatro jóvenes futbolistas del equipo, ahora este jueves con la aprehensión del jugador Alejandro Bran tras un incidente en un parqueo de un complejo de apartamentos en Sabana Este.
En setiembre anterior, la Liga se vio en ojo del huracán cuando los futbolistas Creichel Pérez, Jean Paul Ruíz, Deylan Aguilar y Deylan Paz tuvieron un fuerte altercado en barrio La California a días de jugar el partido de vuelta ante Motagua.
Según trascendió en aquel momento, los jugadores fueron vistos en un bar josefino a altas horas de la noche y en aquel momento estuvieron involucrados en una pelea.
Los cuatro jugadores quedaron al margen del juego ante Honduras, al punto que ni siquiera viajaron. Incluso, estuvieron fuera varios partidos y a los cuatro “se les aplicó el reglamento a lo interno” y la sanción nunca trascendió a lo público.
Algunas versiones aseguran que a los futbolistas se les impuso una multa de ₡1.000.000 colones, pero esto nunca fue confirmado.
Ahora estalla otra polémica con Alejandro Bran quien este jueves fue aprehendido por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este.
Varios testigos aseguran que el hecho comenzó cuando uno de los involucrados comenzó a acelerar una moto en la madrugada, lo que provocó las molestias de los vecinos que llamaron a la seguridad privada.
Ahí se presentaron aparentes roces y la situación escaló más, al punto de presentarse la Fuerza Pública en el lugar, donde continuó el intercambio de palabras tal y como lo reflejan algunos videos publicados en redes sociales.
Bran está citado una hora antes de la práctica de esta tarde para hablar del asunto con la directiva manuda, aunque el gerente deportivo, el mexicano Carlos Vela, adelantó a Teletica Radio que aplicarán el código reglamentario interno del club.
“Sabemos que hubo un incidente. El jugador está bien, está en su casa. Quedamos de charlarlo en persona y él está citado a llegar más temprano a la práctica de este jueves para profundizar en el tema y entender, a ciencia cierta, qué pasó y después actuar conforme el reglamento interno”, indicó.
Consultado sobre los recurrentes incidentes indisciplinarios en estos últimos meses, el gerente mencionó que se hace un trabajo a lo interno para conocer formar a sus futbolistas.
“Yo creo que es uno de los grandes orgullos del club es hacer grandes esfuerzos por el desarrollo integral de nuestros jugadores a nivel menor y femenil. Hay un programa de desarrollo académico, el CAR tiene su propio colegio y tenemos 37 deportistas estudiando en la universidad becados al 100%, además tenemos a 50 chicos que viven en nuestras instalaciones, psicólogos de planta para acompañarlos en el desarrollo humano.
“En ese sentido no estamos exentos que se den situaciones complejas, la vida de estos jóvenes a veces cambia del anonimato a jugar en la Liga, eso lleva un proceso de maduración que cada quién lo va asimilando a su manera, pero el club tiene la obligación de acompañarlos en ese proceso, a veces se pagan las consecuencias, pero esperamos que sirvan de lección para que no tropiecen en la misma piedra”, añadió.
De momento habrá que esperar cuál será la sanción que aplicarán los rojinegros tras este nuevo escándalo que llega apenas dos días después de quedar eliminados de la Copa de Campeones de Concacaf.
El mensaje del técnico de Herediano sobre Alejandro Bran previo a juego ante la Liga
El técnico de Herediano, José Giacone, también fue consultado sobre lo que le sucedió este jueves al jugador de Alajuelense, Alejandro Bran, que terminó con la intervención de la Fuerza Pública en un condominio en La Sabana.
"Lo de Alejandro (Bran) son situaciones de la vida, el jugador va a tener que asumir su responsabilidad. Yo lo tuve y es aprendizaje.
"Una vida pública te expone ante situaciones muy mediáticas, que venden mucho y no tienen piedad ante lo que vive un jugador y se le cae al jugador para vender, los medios siempre aprovechan esas situaciones, yo le deseo lo mejor y que tenga el aprendizaje", comentó Giacone en la previa del juego de este sábado a las 8 p. m. frente a la Liga.
Jafet Soto se refiere a lo que sucedió este jueves con Alejandro Bran
El presidente de Herediano, Jafet Soto, se refirió sobre la situación que se dio este jueves con Alejandro Bran en un complejo de apartamentos en La Sabana que requirió la intervención de la Fuerza Pública.
"Con el tema de Alejandro lo conozco desde los ocho años, pienso que son experiencias y cada persona puede pasar, buenas o malas, y tendrá que enfrentarlo como cualquier persona, cualquier profesional", comentó Soto.
Jafet indicó que se refería al tema por el aprecio que dice tenerle al mediocampista que hoy juega en Liga Deportiva Alajuelense.
"Tendrá que enfrentar con los actos que hizo, él tiene un club y será el patrón el responsable de saber qué va a pasar con Alejandro o no pasa nada
"Lo que digo, lo digo por el aprecio que le tengo a él por toda la vida en Herediano. Le hicieron tomar decisiones que se fuera a otro equipo por el bien de él, ojala que se decida lo mejor para él".
Bran jugó para el Herediano, posteriormente se convirtió en legionario con el Burton Albion FC en Inglaterra y el Minnesota United de la MLS, de Estados Unidos, para regresar al país como jugador rojinegro.
Gerente deportivo de la Liga sobre incidente de Bran: "Actuaremos conforme al reglamento interno"
El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, aseguró que profundizarán en el tema y aplicarán el código de conducta de ser necesario luego del incidente en el que se vio involucrado el futbolista Alejandro Bran.
Cerca de las 5 a. m., la policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el Bran.
Fuerza Pública aclara cuál es la condición de Alejandro Bran tras altercado
La Fuerza Pública brindó un comunicado de prensa este jueves sobre lo sucedido con el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran.
Según información preliminar de la Fuerza Pública, a las 5:34 a.m. "se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, en San José".
Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y, al llegar, "lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores".
"Tras su identificación, el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular", destacó el texto suministrado.
Alejandro Bran: "Me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio"
El mediocampista de Alajuelense, Alejandro Bran, utilizó sus redes sociales para explicar lo que sucedió la mañana de este jueves.
"Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla", comenzó escribiendo en una historia en su cuenta de Instagram.
Bran explicó que "según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego sino se acatan las órdenes es una multa".
El mediocampista rojinegro destacó que "no sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido".
Esto es lo que dice Alajuelense tras arresto de Alejandro Bran
El futbolista de Alajuelense, Alejandro Bran, fue arrestado por la Fuerza Pública este jueves.
Así lo reconoció el mismo jugador rojinegro en sus redes sociales: "No sabía que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio".
Teletica.com solicitó una versión al departamento de prensa del club, que indicó: "Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda".
Video: Policía interviene en altercado que involucra a jugador de la Liga
La Policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, este jueves.
El rojinegro fue esposado y custodiado por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este, tal y como lo muestran las imágenes.
El incidente se dio cerca de las 5 a. m.