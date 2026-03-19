Alajuelense vive su segundo escándalo de indisciplina en seis meses

Los actos de indisciplina fuera del césped es algo con lo que Liga Deportiva Alajuelense ha tenido que lidiar en los últimos seis meses.

Primero fue un altercado en Barrio La California en setiembre anterior que involucró a cuatro jóvenes futbolistas del equipo, ahora este jueves con la aprehensión del jugador Alejandro Bran tras un incidente en un parqueo de un complejo de apartamentos en Sabana Este.

En setiembre anterior, la Liga se vio en ojo del huracán cuando los futbolistas Creichel Pérez, Jean Paul Ruíz, Deylan Aguilar y Deylan Paz tuvieron un fuerte altercado en barrio La California a días de jugar el partido de vuelta ante Motagua.

Según trascendió en aquel momento, los jugadores fueron vistos en un bar josefino a altas horas de la noche y en aquel momento estuvieron involucrados en una pelea.

Los cuatro jugadores quedaron al margen del juego ante Honduras, al punto que ni siquiera viajaron. Incluso, estuvieron fuera varios partidos y a los cuatro “se les aplicó el reglamento a lo interno” y la sanción nunca trascendió a lo público.

Algunas versiones aseguran que a los futbolistas se les impuso una multa de ₡1.000.000 colones, pero esto nunca fue confirmado.

Ahora estalla otra polémica con Alejandro Bran quien este jueves fue aprehendido por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este.

Varios testigos aseguran que el hecho comenzó cuando uno de los involucrados comenzó a acelerar una moto en la madrugada, lo que provocó las molestias de los vecinos que llamaron a la seguridad privada.

Ahí se presentaron aparentes roces y la situación escaló más, al punto de presentarse la Fuerza Pública en el lugar, donde continuó el intercambio de palabras tal y como lo reflejan algunos videos publicados en redes sociales.

Bran está citado una hora antes de la práctica de esta tarde para hablar del asunto con la directiva manuda, aunque el gerente deportivo, el mexicano Carlos Vela, adelantó a Teletica Radio que aplicarán el código reglamentario interno del club.

“Sabemos que hubo un incidente. El jugador está bien, está en su casa. Quedamos de charlarlo en persona y él está citado a llegar más temprano a la práctica de este jueves para profundizar en el tema y entender, a ciencia cierta, qué pasó y después actuar conforme el reglamento interno”, indicó.

Consultado sobre los recurrentes incidentes indisciplinarios en estos últimos meses, el gerente mencionó que se hace un trabajo a lo interno para conocer formar a sus futbolistas.

“Yo creo que es uno de los grandes orgullos del club es hacer grandes esfuerzos por el desarrollo integral de nuestros jugadores a nivel menor y femenil. Hay un programa de desarrollo académico, el CAR tiene su propio colegio y tenemos 37 deportistas estudiando en la universidad becados al 100%, además tenemos a 50 chicos que viven en nuestras instalaciones, psicólogos de planta para acompañarlos en el desarrollo humano.

“En ese sentido no estamos exentos que se den situaciones complejas, la vida de estos jóvenes a veces cambia del anonimato a jugar en la Liga, eso lleva un proceso de maduración que cada quién lo va asimilando a su manera, pero el club tiene la obligación de acompañarlos en ese proceso, a veces se pagan las consecuencias, pero esperamos que sirvan de lección para que no tropiecen en la misma piedra”, añadió.

De momento habrá que esperar cuál será la sanción que aplicarán los rojinegros tras este nuevo escándalo que llega apenas dos días después de quedar eliminados de la Copa de Campeones de Concacaf.



