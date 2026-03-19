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Fuerza Pública aclara cuál es la condición de Alejandro Bran tras altercado
Alejandro Bran: "Me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio"
Esto es lo que dice Alajuelense tras arresto de Alejandro Bran
Video: Policía interviene en altercado que involucra a jugador de la Liga
Gerente deportivo de la Liga sobre incidente de Bran: "Actuaremos conforme al reglamento interno"
Carlos Vela habló sobre el incidente en el que se vio involucrado el futbolista Alejandro Bran.
El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, aseguró que profundizarán en el tema y aplicarán el código de conducta de ser necesario luego del incidente en el que se vio involucrado el futbolista Alejandro Bran.
Cerca de las 5 a. m., la policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el Bran.
El rojinegro fue esposado y custodiado por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este.
En declaraciones a Teletica Radio, Vela mencionó que este mismo jueves tendrán una reunión con el futbolista previo a la práctica para conocer realmente lo que sucedió.
“Sabemos que hubo un incidente. El jugador está bien, está en su casa. Quedamos de charlarlo en persona y él está citado a llegar más temprano a la práctica de este jueves para profundizar en el tema y entender, a ciencia cierta, qué pasó y después actuar conforme el reglamento interno”, explicó el gerente.
Además añadió que una vez conocido el caso aplicarán sanciones de ser necesario.
“Evidentemente no es una situación que sume pero que veamos bien o que estemos de acuerdo, así que vamos a entender la situación y conforme a eso regularla conforme marca el reglamento”, aseveró.
Pero, ¿a qué tipo de sanciones se expone el futbolista por parte del club?
Para Vela, el reglamento interno es claro y de conocimiento de todos los futbolistas y miembros del cuerpo técnico.
“De entrada hay una línea común por parte de todo el equipo deportivo, creemos en la disciplina y el talento deportivo, no es que estemos alineados bajo la misma idea y eso se le ha transmitido al cuerpo técnico y jugadores, pero después pasan incidentes como el del semestre pasado y lo asumimos en la parte deportiva conforme a un reglamento interno con los capitanes y los jugadores y todos han sido muy leales cuando nos hemos equivocado.
“Hoy estamos hablando de algún incidente nocturno y salidas, pero también hay reglamento de llegadas tardías u otras cosas. Cremos que bajo ciertas pautas de comportamiento es lo mejor para la gestión colectiva, teniendo tantos retos por ganar, necesitamos regirnos bajo cierto comportamiento y eso tenemos se ha asumido completamente por toda la organización”, expresó.
De momento quedará por conocer cuál será la sanción del futbolista, aunque el semestre pasado ocurrió un incidente con cuatro jugadores que estuvieron involucrados en un altercado en Barrio La California en horas de la noche.
Esto provocó una sanción a lo interno y los futbolistas quedaron al margen de algunos partidos por parte del técnico Óscar Ramírez.
Fuerza Pública aclara cuál es la condición de Alejandro Bran tras altercado
La Fuerza Pública brindó un comunicado de prensa este jueves sobre lo sucedido con el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran.
Según información preliminar de la Fuerza Pública, a las 5:34 a.m. "se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, en San José".
Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y, al llegar, "lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores".
"Tras su identificación, el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular", destacó el texto suministrado.
Alejandro Bran: "Me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio"
El mediocampista de Alajuelense, Alejandro Bran, utilizó sus redes sociales para explicar lo que sucedió la mañana de este jueves.
"Quiero aclarar que me arrestaron por infringir la norma de ruido en el condominio. Solo por prender mi motocicleta a las 6 a. m. y no querer apagarla", comenzó escribiendo en una historia en su cuenta de Instagram.
Bran explicó que "según las normas del condominio lo que procede primero es una llamada de atención y luego sino se acatan las órdenes es una multa".
El mediocampista rojinegro destacó que "no sabía y tenía en mi conocimiento que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio, pero lo entiendo y si así es en ningún momento me abstuve a ser detenido".
Esto es lo que dice Alajuelense tras arresto de Alejandro Bran
El futbolista de Alajuelense, Alejandro Bran, fue arrestado por la Fuerza Pública este jueves.
Así lo reconoció el mismo jugador rojinegro en sus redes sociales: "No sabía que me podían arrestar por alterar el ruido en el condominio".
Teletica.com solicitó una versión al departamento de prensa del club, que indicó: "Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda".
Video: Policía interviene en altercado que involucra a jugador de la Liga
La Policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, este jueves.
El rojinegro fue esposado y custodiado por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este, tal y como lo muestran las imágenes.
El incidente se dio cerca de las 5 a. m.