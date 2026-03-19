Gerente deportivo de la Liga sobre incidente de Bran: "Actuaremos conforme al reglamento interno"

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, aseguró que profundizarán en el tema y aplicarán el código de conducta de ser necesario luego del incidente en el que se vio involucrado el futbolista Alejandro Bran.

Cerca de las 5 a. m., la policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el Bran.

El rojinegro fue esposado y custodiado por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este.

En declaraciones a Teletica Radio, Vela mencionó que este mismo jueves tendrán una reunión con el futbolista previo a la práctica para conocer realmente lo que sucedió.

“Sabemos que hubo un incidente. El jugador está bien, está en su casa. Quedamos de charlarlo en persona y él está citado a llegar más temprano a la práctica de este jueves para profundizar en el tema y entender, a ciencia cierta, qué pasó y después actuar conforme el reglamento interno”, explicó el gerente.

Además añadió que una vez conocido el caso aplicarán sanciones de ser necesario.

“Evidentemente no es una situación que sume pero que veamos bien o que estemos de acuerdo, así que vamos a entender la situación y conforme a eso regularla conforme marca el reglamento”, aseveró.

Pero, ¿a qué tipo de sanciones se expone el futbolista por parte del club?

Para Vela, el reglamento interno es claro y de conocimiento de todos los futbolistas y miembros del cuerpo técnico.

“De entrada hay una línea común por parte de todo el equipo deportivo, creemos en la disciplina y el talento deportivo, no es que estemos alineados bajo la misma idea y eso se le ha transmitido al cuerpo técnico y jugadores, pero después pasan incidentes como el del semestre pasado y lo asumimos en la parte deportiva conforme a un reglamento interno con los capitanes y los jugadores y todos han sido muy leales cuando nos hemos equivocado.

“Hoy estamos hablando de algún incidente nocturno y salidas, pero también hay reglamento de llegadas tardías u otras cosas. Cremos que bajo ciertas pautas de comportamiento es lo mejor para la gestión colectiva, teniendo tantos retos por ganar, necesitamos regirnos bajo cierto comportamiento y eso tenemos se ha asumido completamente por toda la organización”, expresó.

De momento quedará por conocer cuál será la sanción del futbolista, aunque el semestre pasado ocurrió un incidente con cuatro jugadores que estuvieron involucrados en un altercado en Barrio La California en horas de la noche.

Esto provocó una sanción a lo interno y los futbolistas quedaron al margen de algunos partidos por parte del técnico Óscar Ramírez.



