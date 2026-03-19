Fuerza Pública aclara cuál es la condición de Alejandro Bran tras altercado

La Fuerza Pública brindó un comunicado de prensa este jueves sobre lo sucedido con el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran.

Según información preliminar de la Fuerza Pública, a las 5:34 a.m. "se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, en San José".



Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y, al llegar, "lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores".

"Tras su identificación, el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular", destacó el texto suministrado.

Por su parte, la Fuerza Pública efectuó una advertencia y procederá con el reporte correspondiente ante el Juzgado Contravencional de la jurisdicción.

