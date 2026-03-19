Esto es lo que dice Alajuelense tras arresto de Alejandro Bran

El futbolista de Alajuelense, Alejandro Bran, fue arrestado por la Fuerza Pública este jueves.

Teletica.com solicitó una versión al departamento de prensa del club, que indicó: "Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda".

Esta situación le llega Bran en medio de un buen momento deportivo, en el que fue figura en la serie ante Los Angeles FC en la Copa de Campeones de Concacaf.

Por ejemplo, Bran marcó un golazo en el juego de ida de los octavos de final en Estados Unidos.

Además, fue pieza fundamental para que el equipo lograra la ansiada 31 el pasado mes de diciembre.

También es titular indiscutible en el engranaje del técnico Óscar Ramírez en el medio campo.