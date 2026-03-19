Video: Policía interviene en altercado que involucra a jugador de la Liga

La Policía intervino un altercado en el que se vio involucrado el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Alejandro Bran, este jueves.

El rojinegro fue esposado y custodiado por agentes de seguridad tras supuestos disturbios provocados en el parqueo de un complejo de apartamentos ubicado en Sabana Este, tal y como lo muestran las imágenes.

El incidente se dio cerca de las 5 a. m.

Varios testigos aseguran que el hecho comenzó cuando uno de los involucrados comenzó a acelerar una moto en la madrugada, lo que provocó las molestias de los vecinos que llamaron a la seguridad privada.

Ahí se presentaron aparentes roces y la situación escaló más, al punto de presentarse la Fuerza Pública en el lugar, donde continuó el intercambio de palabras.

Los hechos se dieron en un complejo de apartamentos en La Sabana.

"Les indicamos que; según información preliminar de la Fuerza Pública, a las 5:34 a. m. se recibió un reporte sobre un hombre que se encontraba muy agresivo contra el personal de seguridad dentro de un condominio ubicado en el distrito Merced, provincia de San José.



"Las autoridades se desplazaron al lugar tras la alerta y, al llegar, lograron ubicar a un hombre, quien fue identificado con los apellidos Bran Flores.



"Tras su identificación, el hombre explicó que se trataba de un problema con la seguridad privada y solo deseaba retirarse del lugar. Por su parte, la seguridad privada indicó que el sujeto se mantenía con una motocicleta generando ruido en el recinto privado. Amigos del señalado decidieron sacarlo del sitio en un vehículo particular", dice el reporte policial.



Por su parte, la Fuerza Pública efectuó una advertencia y procederá con el reporte correspondiente ante elJuzgado Contravencional de la jurisdicción.



Bran, de 25 años, es actual jugador de Alajuelense y parte importante en el equipo del técnico Óscar Ramírez, que viene de enfrentar a Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf, el pasado martes.

Teletica.com solicitó una versión al departamento de prensa del club, que indicó: "Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda".

Nota del editor: pese a que fue esposado y subido a un vehículo, custodiado por policías, posteriormente la Fuerza Pública aclaró que el jugador no quedó en condición de aprehendido ni fue trasladado a una sede judicial. Bran Flores reconoce que fue arrestado.