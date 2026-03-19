Jafet Soto se refiere a lo que sucedió este jueves con Alejandro Bran

El presidente de Herediano, Jafet Soto, se refirió sobre la situación que se dio este jueves con Alejandro Bran en un complejo de apartamentos en La Sabana que requirió la intervención de la Fuerza Pública.



"Con el tema de Alejandro lo conozco desde los ocho años, pienso que son experiencias y cada persona puede pasar, buenas o malas, y tendrá que enfrentarlo como cualquier persona, cualquier profesional", comentó Soto.

Jafet indicó que se refería al tema por el aprecio que dice tenerle al mediocampista que hoy juega en Liga Deportiva Alajuelense.

"Tendrá que enfrentar con los actos que hizo, él tiene un club y será el patrón el responsable de saber qué va a pasar con Alejandro o no pasa nada "Lo que digo, lo digo por el aprecio que le tengo a él por toda la vida en Herediano. Le hicieron tomar decisiones que se fuera a otro equipo por el bien de él, ojala que se decida lo mejor para él".

Bran jugó para el Herediano, posteriormente se convirtió en legionario con el Burton Albion FC en Inglaterra y el Minnesota United de la MLS, de Estados Unidos, para regresar al país como jugador rojinegro.