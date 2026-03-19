El mensaje del técnico de Herediano sobre Alejandro Bran previo a juego ante la Liga

El técnico de Herediano, José Giacone, también fue consultado sobre lo que le sucedió este jueves al jugador de Alajuelense, Alejandro Bran, que terminó con la intervención de la Fuerza Pública en un condominio en La Sabana.

"Lo de Alejandro (Bran) son situaciones de la vida, el jugador va a tener que asumir su responsabilidad. Yo lo tuve y es aprendizaje. "Una vida pública te expone ante situaciones muy mediáticas, que venden mucho y no tienen piedad ante lo que vive un jugador y se le cae al jugador para vender, los medios siempre aprovechan esas situaciones, yo le deseo lo mejor y que tenga el aprendizaje", comentó Giacone en la previa del juego de este sábado a las 8 p. m. frente a la Liga.

Al estratega se le consulto si él hablaba con los futbolistas sobre este tipo de situaciones que pueden suceder al estar expuestos a la vida pública.

"Hablo con los futbolistas y saben que sí se puede ayudar al jugador y si es abierto a recibir consejo, conversar, intercambiar ideas y los errores que hemos cometido todos", añadió.

Ya puntualmente del compromiso frente a los rojinegros, Giacone externó que para Alajuelense "haber quedado eliminado para ellos no es bueno, las circunstancias que se dieron en una serie que fue muy cerrada y perder al final siempre es un golpe, también es la realidad de nuestro fútbol".

En relación con el sistema de juego de Óscar Ramírez, el timonel del Team fue claro que tras lo acontecido en Concacaf, el Macho variará de puesta en escena.

"Óscar es un técnico que trata de sorprender con pequeños detalles, ha variado por el rival que le ha tocado en Concacaf a un sistema más conservador debido a la calidad y a lo que presentaba el equipo rival. En el torneo local, tiene un punta, un mediapunta, dos extremos, es un 1-4-2-3-1 y con cierta particularidad", analizó Giacone.