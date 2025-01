El Spartak de Moscú quiere renovar a Manfred Ugalde, según reveló el periodista y especialista en fichajes Fabrizio Romano.

Romano afirmó, en sus redes sociales, que el club ruso está dispuesto a renovar el vínculo contractual con el tico.

El comunicador aseguró que de los mejores clubes de Europa están interesados ​​en él después de los 15 goles marcados.

Por último, anunció que ambas partes están en negociaciones.

🚨🇨🇷 Spartak Moscow prepared to offer new improved contract to Manfred Ugalde.



Top clubs in Europe keen on him for the January window after 15 goals scored, Spartak fight to keep him after being included among top U23 South American players.



Negotiations underway. pic.twitter.com/VShM7Mi5sy