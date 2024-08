Futuro de Keylor Navas sin resolverse a días del cierre del mercado de fichajes

A pocos días que se cierre el mercado de fichajes de las principales ligas de Europa, poco se sabe del futuro del portero Keylor Navas.



Este 31 de agosto, cierra la ventana para fichar jugadores en Italia (Serie A), España (LaLiga), Alemania (Bundesliga), Inglaterra (Premier League) y Francia (Ligue 1).

Luego de su salida del Paris Saint Germain, poco se ha dicho sobre el siguiente equipo del nacional.

El 29 de julio, el experto en fichajes, Fabrizio Romano, indicó acercamientos entre el tico y el Monza de la Serie A.

Al final, esto no prosperó y Navas sigue sin equipo un mes después.

Cabe recordar que Keylor había anunciado en mayo su retiro de la Selección Nacional, por lo que queda por definir es su siguiente equipo.

En Europa, ha defendido seis camisetas.

Llegó al Albacete en España tras jugar en Saprissa, y en ese país también fue parte del Levante y el Real Madrid.

Pasó al PSG y estuvo un semestre en el Nottingham Forest de la Premier League.

Otro destino que se ha conversado para el costarricense es la Saudi Pro League, cuyo temporada de fichajes cierra el 20 de setiembre, pero no se han reportado por los medios internacionales acercamientos.

Esta no es la primera vez que navas vive este tipo de incertidumbre cerca del final de una ventana de fichajes.

En el 2015 estuvo cerca de hacer maletas para pasar del Madrid al Manchester United.

“El Manchester me iba a pagar más del doble de lo que yo ganaba en Madrid”, recordó y sobre el día en que se iba a dar el traspaso, esto fue su recuento: “Esa tarde que hubo de todo, que aquí para allá, que vaya al aeropuerto, que espere, que hay un avión privado esperándolo para que lo lleve, que no se vaya porque no le da tiempo de llegar y firmar y que se puede firmar desde aquí”, recordó en el programa El Buscador en Red.