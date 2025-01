Piojo Herrera: "No sacamos una buena calificación"

El técnico de la Selección Nacional, Miguel El Piojo Herrera, tuvo su debut ante Estados Unidos. La Tricolor cayó 3-0, pero el nuevo estratega patrio sacó muchas conclusiones.



Estas fueron las reacciones del Piojo Herrera:



Análisis del partido: Con el pie izquierdo no, sabíamos que iba a ser un partido difícil, era ver gente, por lapsos del partido hicimos las cosas bien, el arquero de ellos hizo buenas atajadas. Tuvimos errores normales por poco tiempo de trabajo y ellos tienen más tiempo de trabajo.



Destacar: Me gustó la actitud del segundo tiempo, hay que trabajar mucho, sirve para ver muchachos que levantan la mano que quieren competir y quieren estar en los siguientes llamados.



Deficiencias: La derecha hoy no tuvo un buen partido, no el lateral, pero en general la banda derecha, intentaron triangular, pero también los cambios nos limitaron, pero hay que trabajar mucho, hay que ver la gente que está afuera cómo nos da ese equilibrio, diferente Joseph Mora que hizo un gran partido, es parte del trabajo. Vi cosas que entrenamos y trabajamos, me ilusiona saber que este equipo se puede fortalecer mucho.



Idea: No pienso cambiar mi idea, el tercer gol hasta fuera de juego está, luego de ver la jugada se ve que está un metro adelante.



Calificación: No sacamos una buena calificación porque terminas perdiendo 3-0, luego del segundo gol, ellos toman mejor control de la pelota, fue lo que no me gustó, nosotros dejamos de hacer esfuerzo.



Puntos positivos: El primer tiempo el equipo sacó bien la pelota de atrás, mucho mejor por izquierda que por derecha. Mora hizo un gran partido tirando centros, desafortunadamente no pudimos tener una buena conexión. Hay jugadores jóvenes, es una selección de 24 años en promedio y hay que seguir trabajando.



Ilusión: Llega uno con la ilusión de que el equipo funcione, el equipo salió jugando en el primer tiempo, hizo cosas que me gustaron, era un partido difícil, la responsabilidad la asumo completamente. Yo hubiera dicho que todavía no estoy para dirigir, pero yo tengo que asumir la responsabilidad en todos los partidos, buscar que el equipo juegue bien y asumir lo que venía. La derrota nos duele porque parece que al final el equipo se cae.