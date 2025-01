Era del Piojo Herrera inicia con golpe de realidad en Estados Unidos

La era del técnico mexicano Miguel El Piojo Herrera inició con una invitación a creer, pero también con un golpe de realidad ante la expectativa de los últimos días. Sí, la Selección Nacional perdió 3-0 ante Estados Unidos en Orlando, pero hay que ser claros y entender el contexto.

Piojo Herrera no hizo la lista, solo había jugadores del torneo nacional, tuvo poco tiempo de trabajo y no había mucho conocimiento de los jugadores. Con ese panorama a cuestas, el estratega sí pudo mostrar en escena el fútbol que le gusta: presionar cuando no tiene el balón y atacar.

El primer gol del juego lo marcó Brian White (20’), el segundo Caden Clark (77’) y el tercero Patrick Agyemann (90'). Aquí hay que ser honestos, el resultado podría haber sido esperado por los aspectos antes mencionados, pero ciertamente, el fútbol que se aplicó en el segundo tiempo fue mejor, ya que fue más al frente.

El primer 11 de Herrera fue Esteban Alvarado; Haxzel Quirós, Fernán Faerron, Santiago Van Der Putten, Ryan Bolaños, Joseph Mora; Rashir Parkins, Alejandro Brann, Jossimar Méndez, Creichel Pérez y Andy Rojas.

Alvarado, Faerrón, Mora, Brann y Rojas fueron el factor diferenciador en el campo.

En el complemento ingresaron Anthony Walker, Allan cruz, Kevin Espinoza, Orlando Sinclair, Anthony Hernández y Diego Campos.

Cruz fue el que más peligro llevó al marco contrario con buenos remates de media distancia.

En esto hay que ser claros: a nadie le gusta perder, aunque esto debe dejar conclusiones claras para Herrera y ver cuáles futbolistas del torneo nacional pueden dar un verdadero paso al frente para ser tomados en cuenta a futuro.