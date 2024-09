Jefferson Brenes: "Para nosotros es lindo jugar a estadio lleno"

El jugador de la Selección Nacional, Jefferson Brenes, se refirió a la expectativa que hay en Guatemala para el juego de este lunes a las 8 p. m. en suelo chapín, por la Liga de Naciones.

Teletica Deportes Radio estuvo presente en la conferencia de prensa y esto fue lo más destacado que comentó Vivas.

Buen momento: El ritmo que estoy teniendo es importante para selección, tengo que demostrar en mi club para estar aquí. El trabajo que hago es de la mejor manera, tenemos un grupo muy fuerte, joven y unido. Queremos hacer historia.



Apoyo en ataque: Me siento cómodo, sea de cinco, sea de volante, me tomo de la mejor manera. Sé muy bien el rol que me toca, que es más defensivo, le podemos dar libertad a otros compañeros. Estoy muy feliz por estar en la Selección.



Experiencia en Sele: A cualquier jugador le gusta estar en una selección, siempre me esfuerzo para hacer las cosas bien. Estoy agradecido con Dios de estar en esta selección, en el club me ha salido todo de buena manera. Mi familia está feliz y creo que estoy contento. Quiero hacer las cosas de la mejor manera.



Expectativa en Guatemala: En el camerino somos conscientes de lo que hay que hacer. El rival se va a motivar, a nosotros es lindo jugar a estadio lleno, sabemos que en un futuro nuestra afición también nos va a llenar el estadio.



Ambiente hostil: Me gusta jugar en estadio lleno, independientemente de la fiesta que haya en las gradas. Hay un grupo joven que ya ha jugado a estadio lleno, creo que será motivación.