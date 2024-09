Claudio Vivas sobre Guatemala: "Hay que prepararse para un partido bravo"

El técnico interino de la Selección Nacional, Claudio Vivas, analizó el partido de este lunes a las 8 p. m. ante Guatemala, por la Liga de Naciones.

Teletica Deportes Radio estuvo presente en la conferencia de prensa y esto fue lo más destacado que comentó Vivas.

Posibilidad de hacer cambios: El equipo lo puedo llegar a dar una vez cuando los jugadores ya lo sepan. El equipo no está confirmado, pero lo que sí puedo decir es que Gerald Taylor ingresará por Haxel Quirós, hemos estado recuperando a los jugadores en estos días.



Patrick Sequeira: Sin lugar a dudas, cuando le tocó reemplazar a Navas creo que fue algo difícil porque reemplazar a Navas no era algo sencillo, siempre confiamos en Patrick. Hace un año me tocó ser interino y él era de la nómina. Hay competencia que es importante. Cruz y Briceño están en buen nivel, esperamos que chamorro pueda jugar. Patrick debe seguir demostrando.



Variantes: Recuerden que Manfred tuvo algunas dificultades para llegar, creímos que el partido lo pidió. Con respecto a mañana estoy pensando en algunas variantes, aún no lo hemos decidido. Está bueno para un entrenador tener variantes y cambios.



Manfred Ugalde: Nosotros convocados 25 jugadores, la baja de Quirós fue lamentable, hay algo que hay que graficar, Quirós se lastima porque pasado al minuto 80 quiere ir a buscar una pelota. Acá todos están bien, se han ido recuperando, los jugadores sea la duración que sea, dan el máximo, todos quieren empezar, alguno que no se ve titular comienza a ver de qué manera puede demostrar. Ugalde está bien y está dentro de las posibilidades que pueda jugar.



Expectativa en Guatemala con el partido: Tenemos jugadores jóvenes, pero tienen experiencia, hay muy buena comunicación entre nosotros, eso no interesa, el partido son 11 contra 11. Hay gente que está eufórica, pero eso no impedirá hacer un buen partido, respetando al rival, venimos acá a tratar de ganar con nuestras armas y respetando a todo el mundo. Hay que prepararse para un partido bravo, pero de acá en adelante va a ser así.



Guatemala: Enfrente hay un entrenador con mucha experiencia, lo conozco desde que estuve en México. Lo más importante es el funcionamiento, es un equipo muy peligroso en algunos aspectos. Tenemos que tratar de contrarrestar eso. Tratar de buscar eso y quedarnos con el partido.



Diferencia en ranking FIFA: Hay que evaluarlo, nosotros en un momento estuvimos cuartos en Concacaf, ahora no. A la hora del partido somos 11 contra 11, una estrategia contra otra estrategia, nosotros sabemos de qué manera podemos dañar al rival y ellos también. No hay favoritismo, lo importante es que haya un buen partido y seguir creciendo como equipo.



Últimos partidos contra Guatemala: Son generaciones distintas, son etapas distintas, hoy tenemos el lujo de tener a Chope en el banquillo, por ejemplo. El fútbol ha evolucionado en muchos aspectos. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Los números marcan una tendencia, pero el partido de mañana debe estar ajeno a eso.