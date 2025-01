Así va a mejorar el Piojo Herrera un mal de La Sele

El seleccionador nacional, el mexicano Miguel Piojo Herrera, tiene en mente buscar solución a un mal de La Sele: transición de defensa a ataque.

Desde la época de Luis Fernando Suárez hasta Gustavo Alfaro, los extécnicos habían manifestado su deseo de mejorar esta parte, pero tampoco fue una realidad.

Teletica.com le consultó sobre este aspecto al Piojo Herrera.

En criterio de Herrera, La Tricolor que logró hacer buenas transiciones fue la de Jorge Luis Pinto, pues fue la que más referenciada tenía, en la Copa del Mundo Brasil 2014.

“Eso de que no lo pudieron hacer creo que no, yo en el Mundial de Brasil 2014 lo vi bien”, mencionó Herrera.

Además, El Piojo afirmó que trabajará para solventar ese aspecto.

“Te engañaría que no es con trabajo que se cambie eso, vamos a trabajar eso de lo que es la transición de defensa ataque y ataque y defensa, todo esto es base a trabajo, no hay otra forma. Esa Costa Rica de 2014 me dejó muy complacido y con jugadores jóvenes se puede lograr, hay que llegarles a ellos para que todo funcione según lo que uno quiere”, añadió.