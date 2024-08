¿Vuelve Oasis? Prensa británica anuncia su esperado regreso con conciertos en Reino Unido

Después de 15 años desde su última actuación en el V Festival de Stafford, los fans de Oasis podrían tener motivos para emocionarse. Según varios medios británicos, el regreso de la icónica banda para una serie de conciertos es un hecho.

The Times publicó que Noel y Liam Gallagher habrían solucionado sus diferencias y estarían planeando ofrecer conciertos en Londres y en el Heaton Park de Manchester en 2025.

Aunque Liam Gallagher había descartado previamente cualquier posibilidad de una gira por el 30 aniversario de Definitely Maybe y afirmó en redes sociales que "nunca he mencionado la reunión de Oasis, se acabó", los rumores no han cesado.

The Sun también dio por confirmado el regreso, señalando que Oasis podría estar organizando una reunión sorpresa para el próximo verano en el Reino Unido. "OASIS está organizando una reunión sorpresa y anunciará su gran regreso esta semana. Los íconos del britpop han llegado a un acuerdo secreto para regresar para una serie de conciertos en el Reino Unido el próximo verano", se lee en la publicación.

Por otro lado, una fuente de la industria comentó a The Mail que, aunque la especulación pueda resultar agotadora, existe un sentimiento genuino de que el Glastonbury del próximo verano sería una atracción demasiado importante para que los hermanos Gallagher la rechacen.

Así que, mientras los rumores crecen y los seguidores mantienen la esperanza, parece que el tan esperado regreso de Oasis podría estar más cerca de lo que imaginamos.

