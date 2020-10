Video: saudita embiste con vehículo mezquita de La Meca

Un saudita embistió con su vehículo la gran mezquita de La Meca, chocando con una de las entradas del lugar más sagrado del islam, situado en le oeste de Arabia Saudita, declararon el sábado las autoridades.



Los guardias se abalanzaron sobre el conductor, cuyo automóvil atravesó las dos barreras antes de chocar con una de las entradas sur de la mezquita el viernes, según responsables de la ciudad santa y videos publicados en las redes sociales.

Las autoridades no identificaron al hombre, pero declararon que parecía encontrarse en un "estado anormal". Fue llevado ante un fiscal para responder a eventuales acusaciones, añadió la misma fuente sin dar más detalles, en especial sobre las causas del incidente.

A driver rammed his car into Door 89 of the Grand Mosque in Mecca (Masjid al-Haram) at 22:25pm Saudi time.



The driver was arrested and based on video footage posted on social media, local media reports, there were no casualties.#SaudiArabia #Mecca #MasjidAlHaram pic.twitter.com/dK1JmZ0P7K