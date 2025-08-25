Tifón Kajiki: evacuación masiva y cierre de aeropuertos en Vietnam

Vietnam ha iniciado un plan de evacuación que contempla sacar de sus hogares a unas 500 000 personas ante la cercanía del tifón Kajiki, que se espera que toque tierra en la noche del lunes, 25 de agosto.

La tormenta mantenía vientos de hasta 166 kilómetros por hora cuando le faltaban unos 120 kilómetros para tocar tierra. Según el Gobierno, se trata de "una tormenta muy fuerte y muy peligrosa", por lo que ha pedido a los habitantes de las provincias de Quang Tri y Thanh Hoa, donde residen más de un millón de personas, que no salgan a la calle "para evitar riesgos innecesarios".

Las precipitaciones comenzaron a caer en las provincias bajo alerta, así como en Hanói, donde se espera que la tormenta también cause lluvias moderadas e intensas, con posibles tormentas eléctricas.

Dos aeropuertos cerrados

Los aeropuertos de estas dos provincias se mantendrán cerrados, mientras que en la ciudad de Hue se cancelaron al menos ocho vuelos por el mal tiempo y se espera que varios más sean reajustados a lo largo del día en la zona central del país.

Además, el Ejecutivo ha ordenado el despliegue de casi 350 000 oficiales y soldados, junto con 8200 vehículos de todo tipo, con el objetivo de apoyar en la respuesta al tifón, según reseña la agencia pública Vietnam News.