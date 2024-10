Video: Fragmento de misil iraní le cae encima a un palestino y lo mata en Jericó

Israel aseguró que al menos un palestino murió en Jericó por el impacto de fragmentos de uno de los misiles lanzados por Irán a Israel.



Se trataría, hasta el momento, de la única víctima mortal durante el ataque masivo de Irán. Al parecer, el fallecido era originario de Gaza.

La embajada de Israel en Costa Rica dijo a Teletica.com que la noticia fue confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

En video de una cámara de seguridad se aprecia cuando el fragmento de gran tamaño cae sobre la acera, en el momento justo que iba caminando la víctima, aplastándola al instante.

Warning: Graphic footage.



Iran fired 181 ballistic missiles at Israel tonight.



Only one person was killed: A Palestinian man in Jericho.



We've said it once, and we'll say it again: the Iranian regime is dangerous, destructive, and one of the greatest threats to regional… pic.twitter.com/wmg8mahgPs