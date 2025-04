Trump amenaza a China con un arancel adicional del 50%

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con subir un 50% adicional los aranceles a los productos chinos si Pekín insiste en su contraofensiva aduanera, pero dejó la puerta abierta a negociar con el resto de los países afectados.



"Si China no retira su aumento del 34% por encima de sus ya prolongados abusos comerciales" para el 8 de abril "Estados Unidos impondrá aranceles ADICIONALES a China del 50%, efectivos a partir del 9 de abril", avisó Trump en su plataforma Truth Social.



Antes, el republicano acusó a China de hacer oídos sordos a su advertencia "a los países especuladores de no tomar represalias" contra su ofensiva comercial.



Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump impuso un arancel adicional del 20% a las importaciones chinas por supuestamente tolerar el tráfico de sustancias con las que se fabrica fentanilo. Pasará al 54% a partir del 9 de abril, con el 34% adicional anunciado la semana pasada.



"Subirán al 104%"

Consultada por la AFP, la Casa Blanca confirmó que si Donald Trump cumplía su nueva amenaza, los gravámenes se dispararán al 104%.

"Además, se suspenderán todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas", advirtió Trump.



En cambio, aseguró que "las negociaciones con otros países que también han pedido reuniones comenzarán de inmediato".



El trajín diplomático para atenuar los efectos de los recargos no para. El republicano acusa a los socios económicos de Estados Unidos de "saquearlos" y les impuso una tasa universal del 10% sobre la inmensa mayoría de sus bienes importados, que entró en vigor el sábado.



Y para el miércoles reserva recargos aún más altos para decenas de socios comerciales importantes, en particular la Unión Europea (20%) y China.



De Asia a Europa, los socios comerciales de Estados Unidos intentan convencer a Donald Trump de que aligere las medidas.



La Unión Europea propuso a Estados Unidos una exención arancelaria total y recíproca para los productos industriales, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, asegura haberse puesto de acuerdo con Trump para seguir negociando.



Bangladés, el segundo mayor fabricante de ropa del mundo, ha pedido a Washington que suspenda la aplicación de los nuevos aranceles aduaneros durante tres meses.



"Más de 50 países" se han puesto en contacto con el gobierno de Estados Unidos", declaró a la NBC el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "Veremos si lo que tienen para ofrecer es creíble", añadió.



En su opinión no es algo que se pueda negociar en "días o semanas", así que dio a entender que los aranceles podrían estar en vigor varios meses.



Quien ya se encuentra en Washington es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para por supuesto hablar de aranceles. Es el primer líder extranjero en conseguir la cita.



Las medidas de Trump son un azote para las bolsas y los hogares que invierten en ellas sus ahorros.



Después de un jueves y un viernes negros, el lunes siguen nerviosas.



Hong Kong se desplomó más de un 13% y el índice Nikkei de Tokio cayó un 7,8%.



En Estados Unidos la caída es más moderada horas antes del cierre (alrededor de -1%). Pero Wall Street ya había perdido unos 6 billones de dólares en capitalización el jueves y el viernes.



"¡No sean débiles!"

"¡No sean débiles! ¡No sean estúpidos!... Sean fuertes, valientes y pacientes, ¡y la grandeza será el resultado!", escribió Trump en su red Truth Social poco antes de la apertura de la bolsa de Nueva York.



"A veces hay que tomar medicina para curarse", dijo a periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida.



"No hay inflación", reiteró el lunes y volvió a llamar a la Reserva Federal estadounidense (Fed) a "bajar las tasas".



La mayoría de los economistas prevén que los aranceles harán subir la inflación y desacelerarán el crecimiento.