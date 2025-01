Trump ordena congelar parte de gastos federales y desata tormenta política

La Casa Blanca pidió a todas las secretarías de Estado y agencias federales que congelen una parte de los gastos de "asistencia" para revisarlos y asegurarse de que estén conformes con las "prioridades del Presidente", según un documento al que accedió la AFP.



Se trata de gastos vinculados a programas de asistencia y actividades de apoyo desde el Estado, para las cuales cada agencia debe realizar un "análisis completo"



"Esta pausa temporal dará tiempo a la administración para revisar programas y determinar el mejor uso de fondos para las iniciativas que sean consistentes con la ley y las prioridades del Presidente", señala el documento.

La orden de la oficina de presupuesto de la Casa Blanca, una semana después de la asunción de Trump, amenaza con frenar el desembolso de cientos de miles de millones de dólares en fondos para gobiernos locales, áreas de educación o pequeños préstamos para empresas.



Están concernidos los programas vinculados a la transición energética y los previstos para zonas afectadas por catástrofes naturales.



La decisión sigue a una similar que también congeló partidas de ayuda exterior.



Esta medida no afecta los fondos que llegan a los estadounidenses a través del sistema de seguro médico para los jubilados Medicare, por ejemplo.



Recortar el Estado

Trump ganó las elecciones con promesas de desmantelar amplios sectores del gobierno con el fin de recortar gasto público. Dejó claro que pretende revisar todos los programas federales en función de sus objetivos políticos.



El memo publicado la noche del lunes señala la voluntad del gobierno de "eliminar el peso financiero de la inflación sobre los ciudadanos, terminar con las políticas 'woke' (progresistas) y la instrumentalización del Estado".



"El pueblo estadounidense eligió a Donald Trump y le dio un mandato para aumentar el impacto de cada dólar de gasto federal. En 2024, sobre un total de casi 10 billones de dólares de gastos federales, 3 billones estaban ligados a asistencia financiera, préstamos y donaciones", insiste en el documento el director interino de la Oficina de Presupuesto (OMB), Matthew Vaeth, autor del documento.



La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un órgano no partidario, estimó en 6,75 billones de dólares el presupuesto del Estado federal en 2024.



No está claro si el presidente tiene la autoridad de detener gastos aprobados por el Congreso que, según la Constitución, tiene poder sobre el presupuesto.



Los demócratas acusaron inmediatamente a Trump de "desobedecer abiertamente la ley" al retener fondos que sostienen programas de asistencia en todo el país.



El jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer, dijo que el Congreso votó estos gastos y "no son una opción" sino que su ejecución es una obligación legal.



Schumer declaró a reporteros que la decisión de Trump es una "puñalada al corazón de las familias estadounidenses" y que además es "ilegal" e "inconstitucional". "El presidente no tiene la autoridad para ignorar la ley y vamos a luchar contra esto de todas las formas posibles", remató.