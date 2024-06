Tres años después de su gran susto, Eriksen cierra un círculo en la Eurocopa

Tres años después del paro cardíaco sufrido en el debut de la Eurocopa 2020, Christian Eriksen anotó el domingo el gol de Dinamarca en el empate 1-1 con Eslovenia, cerrando un ciclo que arrancó con el mayor susto de su carrera.



En Stuttgart, comandó el centro del campo de Dinamarca y anotó su primer gol en una Eurocopa, méritos que le valieron ser elegido Jugador del Partido por la UEFA. Ese mismo reconocimiento le fue entregado hace tres años, tras desvanecerse sobre el campo luego de sufrir un paro cardíaco.



"Creo que esta vez mi historia en la Eurocopa es muy diferente a la última. Afortunadamente, han pasado muchos partidos desde entonces. Sobre lo ocurrido, me siento con confianza y feliz por poder jugar de nuevo", declaró Eriksen sobre ese gran susto.



El 12 de junio de 2021 estaba llamado a ser un día festivo para el fútbol danés. Copenhague era una de las 11 ciudades sede de la edición 2020, aplazada un año por la pandemia de covid, y ante las gradas del estadio Parken la 'Dinamita Roja' esperaba arrancar el torneo con victoria contra Finlandia.



Pero en el minuto 43 saltó la alarma, cuando el entonces jugador del Inter de Milán, se desplomó en el suelo.



Un desfibrilador para seguir jugando

Siguieron minutos de tensión, marcada por las lágrimas de aficionados y jugadores daneses y la incertidumbre en toda Europa sobre el estado del jugador, que fue atendido con rapidez por los servicios médicos del estadio.



Gracias a un masaje cardíaco y al uso de un desfibrilador, el jugador de entonces 29 años salvó la vida y recuperó la consciencia, tras lo que fue trasladado al hospital.



El partido fue inicialmente suspendido y, una vez que llegaron noticias tranquilizadoras, hubo acuerdo para reanudarlo unas horas después, con victoria final de Finlandia, en una noche en la que el resultado fue lo de menos.



"De camino al hospital, le dije a Sabrina (su esposa) que lo mejor sería colgar las botas. Pero, esa idea cambió dos días después", declaró en febrero de 2022.



Eriksen juega gracias a un desfibrilador subcutáneo, un aparato destinado a controlar el ritmo cardíaco y activarse ante anomalías. Tras una intervención para implantarle esta solución, el jugador abandonó el hospital cinco días después de su desvanecimiento.



El N.10 danés pudo incluso visitar a sus compañeros y desearles suerte, en un torneo en el que llegaron hasta semifinales, donde cayeron 2-1 contra Inglaterra.



Regreso a Inglaterra y a la selección

Tras tener que abandonar el Inter al no poder jugar en Italia con un desfibrilador, Eriksen, exjugador del Tottenham Hotspur, regresó a la Premier League de la mano del Brentford, con el que debutó el 26 de febrero de 2022.



Justo un mes después, volvió a enfundarse la camiseta de Dinamarca, celebrando su regreso con gol, y tras demostrar estar sus condiciones físicas, volvió a un equipo del primer nivel europeo al fichar en julio de ese mismo año por el Manchester United.



Asentado en Old Trafford, Eriksen ha continuado su carrera con normalidad, jugando a nivel de clubes y llegando a disputar incluso el Mundial 2022. Pese a que viene de atravesar una temporada discreta con los 'Red Devils', el seleccionador Kasper Hjulmand ha mantenido su confianza en Eriksen.



"Nunca he tenido dudas sobre el jugador que es Christian. Mantiene esa clase, tiene un talento natural", valoró en rueda de prensa, sentado al lado del centrocampista de ahora 32 años.



Una hora antes, delante del fondo del Stuttgart Arena ocupado por los aficionados daneses, Eriksen había bajado con el pecho un balón en el corazón del área, y batido con potencia a Jan Oblak, cerrando 1.100 días después un círculo de superación y coraje que arrancó también en una primera jornada de Eurocopa.