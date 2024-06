Seleccionado de Anguila genera múltiples reacciones por su peinado

El inicio del camino mundialista de Concacaf ha dejado imágenes que se han viralizado.

Una de ellas es la del peinado del jugador de Anguila, Aedan Scipio. Su cabellera pronto despertó la reacción de múltiples aficionados al fútbol.



Scipio tiene 33 años y es ficha del Roaring Lions de Anguila. Su buen desemeño despertó el interés de su selección.

En el debut eliminatorio de Scipio y compañía fue en el 4-0 ante Surinam, y jugarán este martes ante Puerto Rico.

4 DAYS LEFT ⚽️



Get ready for an electrifying showdown this Saturday at 3:30pm! #TeamAnguilla 🇦🇮🧡🤍🩵 takes on Suriname 🇸🇷 in a highly anticipated match you won’t want to miss. Join us and be part of this momentous event! Let’s flood the stands in Orange, White & Blue! ⚽️🇦🇮 pic.twitter.com/YrpJUIi7Ok