¿Quién es Yahya Sinwar? El líder de Hamás al que Israel una vez le salvó la vida

Los tentáculos de la organización terrorista Hamás son liderados por varios líderes, sin embargo, una serie de asesinatos en los últimos días por parte de Israel han hecho que solo quede uno de ellos, Yahya Sinwar.

Un hombre al que una vez Israel le salvó la vida y hoy ofrecen una recompensa de 400 mil dólares por su cabeza.

Actualmente, se ha vuelto en el objetivo número uno de Israel en la guerra que ya cumple 10 meses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos lo considera terrorista global desde 2015 y uno de los más peligrosos del planeta. Recientemente, ha sido sancionado por el Reino Unido y Francia.

El hombre de 61 años es considerado el principal responsable y la mente detrás del ataque del 7 de octubre en Israel, que dejó 1.200 personas muertas y 240 tomadas como rehenes, entre civiles, mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

En declaraciones dadas a la cadena ABC News por Stephen Ganyard, coronel retirado de la Marina y exsubsecretario adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, "el verdadero hombre a que los israelíes quieren atrapar y que probablemente acabarán atrapando es Sinwar, y está en un túnel probablemente en algún lugar de Gaza, todavía dirigiendo el espectáculo dentro de Gaza".

Entre los líderes que Israel ya eliminó está Mohammed Deif, comandante del ala militar de Hamás, a quien el 13 de julio las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron con lo que llamaron un “ataque preciso y selectivo” en la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza.

"En un mundo donde puedes ser cualquier cosa, Mohammed Deif eligió ser un cerebro del terrorismo", dijeron las FDI en una publicación en X.

