PSG derrota al Rennes antes de visitar al Arsenal

El París Saint-Germain se impuso este viernes 3-1 al Rennes en su cancha, en la apertura de la 6ª jornada de Ligue 1, cuatro días antes de una visita crucial en Liga de Campeones al Arsenal.



Un doblete de Bradley Barcola (30', 68') y un gol del surcoreano Lee Kang-in (58') dejaron sentenciado el partido, aunque el Rennes recortó de penal (73').



La victoria deja al PSG como líder provisional en solitario con 16 puntos, tres más que el Mónaco (3º), que recibe el sábado al Montpellier (16º) y el Marsella (2º), que cerrará la jornada el domingo visitando al Estrasburgo (10º).



Pese a que los hombres de Luis Enrique se mantienen invictos en la temporada, venían de dos partidos discretos, con una victoria al límite contra el Girona (1-0) en Champions y un empate en Reims en campeonato francés, dos actuaciones que hacían saltar las alarmas antes de visitar al Arsenal, uno de los equipos más en forma de la potente Premier League.



Si bien el rival no es tan duro como el que les espera el martes en el Emirates Stadium, el PSG se repuso el viernes de ese pequeño bache de rendimiento con una actuación más acorde al buen arranque de temporada.



El PSG se mostró dinámico en el centro del campo e incisivo en las transiciones ofensivas. Hubo fallos de cara a portería, como dos disparos de Ousmane Dembelé desviados en situaciones que invitaban más a buscar el pase hacia algún jugador.



Peligro a balón parado

Pese a esas dos ocasiones, Dembelé, que está teniendo un gran inicio de temporada con 4 goles anotados, logró asistir a Barcola para abrir el marcador.



El joven de 22 años firmó su doblete luego de un buen centro del marroquí Achraf Hakimi y estrelló un balón en el palo cuyo rebote aprovechó Lee en la acción del segundo gol.



De cara a la complicada visita a Londres, los parisinos tendrán que mejorar el área defensiva, luego de varias acciones dubitativas de los brasileños Marquinhos y Lucas Beraldo, especialmente en el juego aéreo y en el balón parado.



La acción del penal llegó precisamente tras un saque de esquina que impactó en la mano de Beraldo. Arnaud Kalimuendo no falló desde los once metros y si bien su gol no cambió el devenir del partido, si sirve de advertencia antes del crucial encuentro de Champions League.



En esa competición participa también el Brest (13º), que perdió por 3-0 en la cancha del Auxerre (12º) en el otro encuentro de Ligue 1 disputado este viernes. En la competición continental, los bretones visitarán el martes al Red Bull Salzburgo austríaco.